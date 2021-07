La nouvelle éco en Isère : début d'été morose au camping à Bourg-d'Oisans

France Bleu Isère prépare les vacances dans cette dernière nouvelle éco de sa saison. L'invité ce vendredi 2 juillet est Jean-Christophe Hustache, patron du camping La Cascade à Bourg-d'Oisans, au pied des 21 lacets de la montée vers l'Alpe d'Huez, à la porte de l'Oisans et des Écrins. Voilà pour le décor. En coulisse, ce début de saison est plus compliqué.

Jean-Christophe Hustache comment se présentent vos réservations à cette heure ?

C'est compliqué. Sur le locatif, mobile-homes, chalets, les réservations s'annoncent correctes, à peu près à 80% - 90%, par contre en emplacement de terrain de camping c'est encore très creux du fait que nous n'avons pas, ou très peu, d'étrangers cette année. Dans l'Oisans nous avons 70 à 80% d'étrangers qui viennent pour le vélo et cette année c'est un gros, gros manque. On va essayer de faire ce qu'on peut avec les Français qui réservent toujours au dernier moment.

Vous avez d'habitude des Hollandais, des Allemands...

Beaucoup de Hollandais, de Belges, d'Allemands, des Espagnols aussi, qu'on n'a pas du tout cette année.

A votre avis, pourquoi ils hésitent à venir ? Les conditions sanitaires ? Les questions de pass sanitaire ?

Oui, c'est assez compliqué pour eux. Il est conseillé par leur pays d'être vaccinés pour venir. Il est conseillé aussi d'avoir des tests PCR négatifs et de rester en bonne santé, sans quoi ils seront mis en quarantaine et ne pourront pas rentrer chez eux.

Récemment une nouvelle enquête disait encore que huit Français sur dix privilégient des vacances en France. Est ce que ça pourrait compenser l'absence de la clientèle étrangère ?

Non. En aucun cas ça ne compensera la clientèle étrangère. Ça peut aider au fonctionnement mais en aucun cas ça ne complètera.

Pourquoi ? Parce que les Français viennent moins longtemps ?

Les Français jusqu'à présent venaient moins longtemps mais cette année c'est le contraire, les réservations sont plus longues, mais ils ont l'habitude d'aller plutôt à l'étranger et pour eux c'est nouveau de redécouvrir la France, les randonnées, les lacs etc...

Vous ne constatez pas vraiment de changement d'habitudes avec cette crise sanitaire ? Vous avez l'impression qu'on revient finalement au monde d'avant ? Les Français repartent à l'étranger ?

Un petit peu, on revient un petit peu au monde d'avant. Après les Français qui vont partir à l'étranger c'est ceux qui sont mordus de ces vacances là et qui seront vaccinés pour le faire. Les autres vont rester en France mais oui ça peut ressembler un peu aux vacances d'avant.

Nous allons vous souhaiter de remplir votre camping quand même. Si vous êtes plein, vous avez environ 500 personnes. Les consignes sanitaires dans un camping, c'est quoi ?

Les consignes sanitaires c'est de faire attention, comme à l'extérieur, qu'il n'y ait pas trop de regroupements, que les masques soient portés dans tous les lieux à l'intérieur, public, accueil, etc. De façon à ce que l'on ne prenne pas de risque de maladie sans quoi le risque est qu'on se retrouve fermé.