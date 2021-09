La Nouvelle Éco en Isère : des détecteurs de CO2 pour empêcher les contaminations en classe ?

France Bleu Isère : Vous créez des capteurs de CO2. Expliquez-nous comment ça marche concrètement.

Arthur Burlet, Enerbee : On développe des capteurs qui permettent la surveillance de la qualité de l'air en général et de manière totalement autonome, sans batterie.

En quoi ces capteurs de CO2 sont importants dans notre vie de tous les jours?

Le CO2, c'est quand même le traceur de l'activité humaine. Donc, cela va nous permettre de réguler avec la ventilation le taux dans une pièce. On peut piloter la ventilation dans les lieux clos.

Comment ça se présente? C'est un petit capteur sur lequel il y a différents signaux ?

Techniquement, il y a un capteur qui utilise la lumière infrarouge pour analyser la concentration de l'air en molécules de CO2. Cela dépend des capteurs qui sont sur le marché, mais les capteurs très fins vont avoir des témoins lumineux pour indiquer la concentration dans une pièce avec différents seuils. De vert à rouge.

Et a l'ère du Covid-19. Pourquoi est ce que c'est important de savoir le taux de concentration de CO2 dans une pièce ?

Encore une fois, le CO2 est le traceur de l'activité humaine, traceur de notre expiration et de la respiration. Dans le cadre du Covid, le virus se propage dans l'air via les gouttelettes, via notre respiration. Le CO2 devient indirectement le traqueur du risque de contamination.

Est ce qu'on peut imaginer vos capteurs dans, par exemple, les écoles? On sait que cela va être un sujet très important dans les jours à venir.

En fait, on peut imaginer nos capteurs dans toutes les installations de ventilation. Aujourd'hui, dans les écoles, l'installation des capteurs permettrait de connaître exactement la concentration de CO2 dans les classes et en fonction de cette concentration, ouvrir les fenêtres, augmenter le besoin de ventilation. Plusieurs actions peuvent être prises en fonction de l'analyse en classe.

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?