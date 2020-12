La nouvelle éco : en Isère des difficultés d'approvisionnement en pneus neige

C'est de saison mais la tendance s'est renforcée en ce début décembre après un mois de novembre plutôt beau, et confiné, qui nous a parfois fait oublier d'aller chausser les pneus hiver : les garages isérois ne désemplissent pas en ce moment pour faire les changements de pneumatiques.

Des pneus retenus d'abord en Allemagne, Autriche et Suisse

Un phénomène cette année : la crise sanitaire qui a pu retarder notre venue au garage a aussi affecté les livraisons. Les fabricants ont stoppé leurs usines au printemps dernier et l'été n'a pas forcément suffit à rattraper le retard. Il y a donc une certaine tension sur le marché du pneu explique Yves Gonthier, gérant de deux garages "Point S" dans la métropole de Grenoble. "Cette année notre plus gros fournisseur - Michelin pour ne pas le citer - nous a un peu laissé en plan parce qu'il a été dans l'incapacité de nous fournir". "En Europe, poursuit-il, les pneus sont prioritaires, parce qu'obligatoires en Allemagne, Autriche et Suisse. Mais bon on se débrouille..." En l’occurrence c'est en Allemagne que Yves Gonthier est allé dégoter les pneus dont il avait besoin.

Même neuf un pneu été n'a pas la même adhérence sur la neige qu'un pneu hiver

Au passage cette obligation de pneus hiver devrait entrer en vigueur en Isère et comme dans d'autres département de montagne, à partir de novembre 2021. Une obligation qui sera laissée à l'appréciation des préfets, sur quatre ou au moins deux roues du véhicule, et qui devrait courir de novembre à mars.

En attendant Yves Gonthier déconseille de s'aventurer sur la neige avec les pneus habituels, même neufs. "Un pneu traditionnel n'adhère pas de la même manière pour des raisons de sculpture (le dessin du pneu) et parce que la gomme durci en dessous de 7 degrés, alors que la gomme du pneu hiver reste souple". Et de conclure "il vaut mieux un pneu hiver même de qualité moyenne que garder les pneus été".