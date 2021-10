La nouvelle éco en Isère : des idées de cadeaux artisanaux

France bleu Isère : Avec quels artisans travaillez-vous dans la région et quels sont les produits qu'ils proposent ?

Vincent Naigeon : On travaille par exemple avec Musea Mosaïque, qui est meilleur ouvrier de France en mosaïque et qui propose, par exemple des bijoux de créateurs. Après à Grenoble on travaille également avec Aloe Junah, qui fait des cosmétiques naturels. On a les Jardin de Louise, situé au dessus de Burnand, dans le Grésivaudan, qui possède une safranière et qui fait plein de produits dérivés à base de safran. On a plein d'artisans dans la région. Notre démarche, c'est de soutenir les artisans, les créateurs et les producteurs français en faisant en sorte de faire du cadeau artisanal un réflexe. Donc, en fait, le principe est simple : on met en relation des consommateurs qui cherchent à faire des cadeaux, avec des artisans, des créateurs et des producteurs, qu'on a sur notre territoire.

Je suppose que la période du covid n'a pas été facile pour vous.

Nos artisans ont beaucoup souffert, ils n'avaient plus de moyen pour vendre leurs produits. Grâce à notre site, on a pu sauver l'activité de plus de 70% de nos artisans partenaires en mobilisant nos clients, à la fois des particuliers et des entreprises.

Vous êtes maintenant focalisé sur Noël ?

Oui, exactement. Là, on est en plein dans le tunnel de Noël puisqu'on fait plus de 70% de notre chiffre d'affaires entre octobre et décembre. Par exemple, on va lancer des calendriers de l'Avent artisanaux. Donc, bien sûr, avec des artisans chocolatiers. À Grenoble, justement avec la chocolaterie Signouret. Donc de vrais calendriers de l'Avent artisanaux, avec plus de chocolat que d'huile de palme. Puis on va lancer aussi le calendrier de l'Avent pour les grands, avec du fromage, de la bière artisanale, des tisanes et des savons. Et puis, cette année encore, on va relancer le marché de Noël digital qu'on avait lancé l'année dernière puisqu'on a accueilli sur notre site plus de 2 millions de visiteurs, autant que le marché de Strasbourg.