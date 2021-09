La nouvelle éco en Isère : des soins de beauté à la noix de Grenoble

France Bleu Isère : Vous avez contribué à lancer une nouvelle marque de produits de beauté, est-ce que vous pourriez nous les présenter ? Ils sont faits avec des noix, c'est ça ?

Maegan Rocca : Oui, c'est une marque de cosmétiques naturels aux noix françaises. Une entreprise basée à Grenoble. Et ce sont des soins qui sont clean, efficaces, le tout dans un packaging éco conçu. Donc, on a maintenant trois soins sortis depuis le lancement, qui était en octobre 2020.

Quels produits vous vendez précisément?

Alors, le tout premier soin, c'était un masque visage exfoliant hydratant, donc utilisant la noix sous toutes ses formes. On utilise la poudre de noix pour le côté exfoliant, l'huile de noix pour le côté antioxydant et anti-inflammatoire. Ensuite, on a sorti un deuxième soin qui est un savon solide exfoliant pour le corps, qui a seulement cinq ingrédients. Celui-là on l'a développé artisanalement à Grenoble. Et on va sortir dans deux semaines un dernier produit, une huile visage relaxante, avec de l'huile de noix, de sésame et du CBD pour des bienfaits anti-inflammatoire et apaisant pour la peau.

Comment vous est venue cette idée de créer Novëm, c'était pendant le confinement?

C'est ça. C'était pendant le confinement. L'idée est arrivé quelques mois avant la crise sanitaire. Donc, on a mis un an de recherche et développement pour créer notre première formule. On a ensuite lancé le projet via un financement participatif à l'été 2020. En plein milieu du premier confinement, donc ! C'était un lancement qui était un peu effrayant, mais finalement porteur de sens, car le projet prône le lâcher-prise et le bien être. Et à ce moment là, je pense qu'on en avait tous besoin, donc ça avait du sens pour nous de se lancer.

C'est un projet aussi local. Est-ce que des noix de Grenoble que vous utilisez ?

Dans certains produits, oui, c'est la noix de Grenoble et dans l'autre, dans d'autres, non, c'est de la noix française. On veut travailler de plus en plus avec la noix de Grenoble... On a contacté énormément de nuciculteurs de la région, mais c'est assez compliqué parce qu'ils travaillent beaucoup avec des coopératives qui utilisent des noix à des fins alimentaires. Du coup, on travaille dessus. On essaye de faire bouger les choses et de faire que Novëm utilise la noix 100% grenobloise. On n'y est pas encore à 100% mais on y travaille.

Où est-ce qu'on peut acheter vos produits ?

Sur notre site internet. Ensuite, on a quelques magasins revendeurs dans la région : Bon Augure, les Galeries Lafayette, avec qui on a signé un partenariat sur la région et dans d'autres villes françaises. Donc on grandit petit à petit, et dans quelques mois, chez de nouveaux revendeurs j'espère.

