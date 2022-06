La nouvelle éco en Isère : Diabeloop lève 70 millions d'euros pour développer sa pompe à insuline intelligente

Fondée en 2015 la société Diabeloop employait une soixantaine de personnes en 2019. Elle compte 160 salariés aujourd'hui, à 80% basés à Grenoble, et elle a encore des perspectives de croissance devant elle. Non seulement la reconnaissance et les certifications de son invention progressent dans le monde mais elle vient en plus d'attirer des investisseurs qui lui offrent de quoi passer quelques marches de plus : 70 millions d'euros de levée de fonds. Lors de ses précédentes levées en 2017 et 2019 Diabeloop avait attiré respectivement 13,5 millions d'euros et 31 millions d'euros. Entretien avec son Pdg et co-fondateur Erik Huneker, ravi de ce nouveau levier de croissance pour, toujours, le bien-être des diabétiques.

Erik Huneker bonjour, tout d'abord on va rappeler ce que fait Diabeloop. Ça concerne le diabète et le traitement du diabète de type 1...

Tout à fait. Le diabète de type 1 c'est un diabète où le corps ne produit plus d'insuline et donc à ce moment là, il faut s'injecter soi même de l'insuline. Ce qui paraît simple comme ça, sauf qu'en fait, la dose d'insuline et quand est ce qu'il faut se l'injecter c'est compliqué ! Ça dépend de tout un tas de choses : le sport, la nourriture, le moment de la journée... C'est très variable selon les personnes. Et si on injecte trop d'insuline, on part en hypoglycémie : je tremble, je ne sais plus exactement ou je suis, ça peut être compliqué pendant quinze, 20 ou 30 minutes, le temps de reprendre du sucre. On ne peut pas vivre, en fait. Si on ne met pas assez d'insuline, on se retrouve en hyperglycémie. Ce qui, à court terme, n'est pas dramatique mais à moyen terme amène ce que les médecins appellent des "complications". Ce qui veut dire risque d'amputation, de cécité et des risques cardio vasculaire ou rénaux. Diabeloop, c'est une intelligence artificielle, c'est un logiciel, qui vient automatiser la délivrance d'insuline et qui vient, toutes les cinq minutes, dire à la pompe à insuline "met un peu plus d'insuline", "mais un peu moins d'insuline" en fonction des besoins de la personne.

Le système Diabeloop... - ©Diabeloop2022

Depuis l'invention, depuis la mise au point, vous avez franchi un certain nombre d'étapes. Vous êtes dans le dispositif médical, donc il y a des certifications, des normes. C'est assez lourd et long ?

C'est assez long à mettre en œuvre, c'est très très lourd. Au total, on a fait plus d'une dizaine d'essais cliniques. Il y a 50 000 jours/patients, donc on a eu à peu près 300 patients qui ont fait des essais cliniques divers et variés dans une dizaine de centres hospitaliers en France. On a des certifications, on a des audits tous les ans. On a quinzaine de personnes en qualité réglementaire dans l'entreprise donc effectivement, c'est très très lourd.

Au fur et à mesure de votre histoire, vous avez fait des levées de fonds successives, et cette fois ci, c'est 70 millions d'euros ! Qu'est ce que ça va permettre à Diabeloop de faire ?

Ça va permettre trois choses. La première, c'est que aujourd'hui, on a quasiment 10 000 patients équipés avec le système en Europe, dans six pays. Ça va permettre de rendre le système disponible à beaucoup plus de personnes, de s'assurer qu'on a le remboursement dans les pays. Il y a 2 millions de personnes en Europe qui ont un diabète de type 1. Notre objectif, c'est que les produits de Diabeloop soient disponibles pour le plus grand nombre. Deuxième chose : la croissance en dehors de l'Europe : Etats-Unis, Japon, Corée du Sud dans un premier temps. Et la troisième, c'est la R&D, parce que notre premier produit marche très, très bien - 99 % des patients continuent à l'utiliser au bout de neuf mois - on a des retours extrêmement positifs sur le système, mais on peut encore l'améliorer et on va également décliner le produit avec d'autres fournisseurs de pompes mais aussi développer des stylos connectés. Pour les diabétiques de type 1 mais il y a aussi des diabétiques de type 2 qui ont besoin d'insuline et il faut aussi pouvoir adapter le système pour ces personnes là.