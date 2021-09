La Nouvelle Eco en Isère : eBikeLabs, de la start-up au modèle économique ?

France Bleu Isère : Vous avez reçu cette subvention de France Relance de 100.000 euros, et ça vous a permis de traverser la crise et d'avoir des perspectives sur l'avenir ?

Maël Bosson : C'était un élément-clé. On a aussi réussi une campagne de financement participatif combiné avec ces financements. On a pu lever un million d'euros, ce qui nous permet justement de financer la transformation de la société pour devenir une société 100% logicielle.

Comment vous êtes-vous transformé en passant d'une entreprise de mise à disposition de vélo en une société de logiciels ?

Je peux vous raconter un peu l'histoire qui est aussi liée à la crise. Nous, à l'origine, on vendait un logiciel et un matériel, l'électronique du vélo. Et on pensait rentrer sur le marché en grand volume à peu près au moment de la crise. Et la crise a fait que les projets de vélos partagés ont été tous annulés. Et donc, on s'est posé des questions, et quelque part, ça nous a permis de repartir d'une feuille blanche et de se dire qu'est-ce qu'on a de mieux à apporter à ce marché ? Et on s'est rendu compte qu'en se positionnant uniquement sur notre logiciel pour profiter de notre valeur ajoutée au maximum, ça nous permet d'accéder à des plus grands marchés et notamment dans le cadre de l'explosion du marché du vélo électrique. Et ça va continuer à se poursuivre les prochaines années.

Quel est votre objectif sur les deux ans à venir ?

Notre objectif, c'est de dérouler le projet avec ces partenaires industriels, qui "designent" la partie matérielle de la solution. Et d'être intégré dans des designs de vélos, de concepteur de vélos, de leaders européens ou mondiaux pour pouvoir, à partir de 2023, avoir des déploiements de l'ordre de 50 à 100 mille vélos.

Ça change un peu la vocation de l'entreprise ?

C'est une transformation très profonde, qui va nous permettre de passer à une nouvelle étape en termes de volume et d'impact.

Le fait d'avoir été hébergés chez ST Micro, ça comptait là-dedans ?

Oui, ça fait partie des acteurs qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent et nous crédibilisent dans cette approche-là. Ça fait partie des acteurs qui se sont engagés avec nous durant la crise. Ce qui a été bénéfique pour la société. On a aussi été soutenus par l'État, puisqu'on a été sélectionnés dans un appel à projets de l'Ademe, comme "entreprise engagée pour la transition écologique" parmi 134 entreprises. C'est aussi une belle reconnaissance publique, de ce qu'on apporte à l'économie de demain et notamment à la transition énergétique.

