La nouvelle éco en Isère : ECM-group, futur géant grenoblois des panneaux solaires ?

Des panneaux photovoltaïques fabriqués en France, de meilleure qualité que les produits chinois et avec un bien meilleur bilan carbone : tel est le projet d'ECM-Group, une entreprise grenobloise centenaire (fondée en 1928) qui emploie 500 personnes à Grenoble et à l'étranger. ECM-Groupe vient d'investir dans "Carbon" une start-up basée dans la Loire. L'idée c'est de l'aider à créer plusieurs très grandes usines.

France Bleu Isère : vous êtes le président d'ECM groupe et vous venez d'investir dans une start-up ?

Laurent Pélissier : Oui, c'est une start-up qui doit produire des panneaux solaires en France et en Europe et créer des Gigafactory pour qu'on ait cette production dans notre pays. La première Gigafactory qu'on souhaite créer fera cinq gigawatts. Donc c'est déjà une belle usine. Plus de 3000 salariés.

Avez-vous l'assurance de la viabilité de ces panneaux solaires ? On sait que c'est parfois délicat ? On a vu l'exemple à Bourgoin avec Photowatt...

Alors on connaît la viabilité de ces panneaux solaires parce qu'on a la compétence à la fois sur les procédés et sur les machines. On a déjà vendu ce type de machines partout dans le monde, donc on sait qu'on sait faire des panneaux solaires et on sait qu'on doit pouvoir les produire à un prix compétitif par rapport aux prix des panneaux asiatiques sur le marché français.

Votre expertise vous vient de l'histoire de l'entreprise ?

Oui, on a depuis longtemps investi dans le traitement du silicium, à la fois dans le semi-conducteur et dans le photovoltaïque, et aussi la cristallisation du silicium. On a travaillé avec le CNRS sur des produits innovants.

Est-ce que les panneaux solaires que vous allez produire ont des qualités particulières ?

Oui, ils seront fabriqués avec une empreinte carbone beaucoup plus faible que ce qui existe sur le marché, à la fois grâce à la technologie, mais aussi parce que les panneaux ne feront pas le tour du monde pour venir en Europe.

Quelle est la différence sur la technologie ?

On va utiliser du silicium qui a une faible empreinte carbone parce qu'il est produit en Norvège, donc avec une énergie propre. Et puis on fera la cristallisation en France, où on a un mix énergétique grâce au nucléaire qui est aussi à faible empreinte carbone. Donc l'ensemble des deux fera qu'on aura un panneau avec la plus faible empreinte carbone au monde.

Il y a des problèmes aujourd'hui sur l'approvisionnement en silicium ?

Il y a des problèmes sur beaucoup d'approvisionnements en ce moment. Le silicium en fait partie. Mais il y a des solutions en Europe.

Il y a une entreprise qui fabrique du silicium dans l'Oisans, FerroPem, à Livet-et-Gavet. Ça peut être une source d'approvisionnement ou alors ça n'a rien à voir ?

Ça peut être une source, mais pour l'instant, ça n'a rien à voir. Il faudrait faire des investissements lourds pour que ce silicium, qui est un silicium métallurgique, puisse devenir un silicium pour le photovoltaïque.

Quel serait votre marché ?

Le marché d'abord français et européen. Tout le monde pense que dans le mix énergétique européen, le photovoltaïque a beaucoup de sens et il est dommage qu'on achète tous ces panneaux en Chine alors qu'il est possible de les fabriquer en Europe.