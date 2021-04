La nouvelle éco : Emmaüs ne comprend pas pourquoi ses boutiques solidaires ne peuvent pas ouvrir en Isère

Les boutiques solidaires d'Emmaïus en Isère ont du fermer avec le troisième confinement. Or, on y trouve des biens "essentiels" à destination des plus précaires. Une situation "insupportable", déplore le directeur de la communauté Emmaüs dans le département, Jean-Pierre Polidori.

Depuis le début du troisième confinement, le 3 avril à 19 heures, Emmaüs a du baisser le rideau de ses boutiques solidaires en Isère (Grenoble, La Mure, Vienne, Bourgoin-Jallieu, La-Côte-Saint-André). Or ces boutiques sont fréquentées par des publics fragiles, particulièrement exposés aux conséquences de la crise sanitaire et de la crise économique. Jean-Pierre Polidori, directeur de la communauté Emmaüs en Isère était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère, à 7h15 ce mardi.

France Bleu Isère : Comprenez-vous cette fermeture qu'on vous impose ?

Jean-Pierre Polidori : Non pas du tout. Il y a un décret qui précise que pour l’accueil des populations vulnérables, on avait une possibilité de dérogation pour pouvoir ouvrir. Nous avons donc demandé cette dérogation dans toutes les communautés Emmaüs de l’Isère et même d’ailleurs de France. Ici, nous avons demandé à Monsieur le préfet de l’Isère cette dérogation le 2 avril dernier et depuis c’est un silence radio. Un silence d'autant moins compréhensible que dans d’autres régions, d’autres départements, les Emmaüs ont le droit d’ouvrir.

Quelles conséquences pour vos "clients" ?

Tous ceux qui nous fréquentent sont privés de nos services. Toutes nos actions de solidarité, ce qui est l’ADN même de notre communauté, ont été arrêtées. Dans nos boutiques on peut trouver à manger, parfois gratuitement. On trouve aussi des livres et des vêtements. Le Vestibus, qui va au contact des personnes dans la rue, est arrêté depuis un an maintenant, idem pour les demandes d’assistantes sociales. On ne peut plus travailler.

Quelles conséquences pour vos compagnons ?

Bien évidemment, dès lors que les communautés sont fermées, ça a des conséquences pour la vie de nos 150 compagnons en Isère. Il faut savoir qu’une communauté, c’est une structure qui n’a pas de subvention. Les compagnons ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. C'est donc la communauté en elle-même qui continue de financer la vie de ses membres : le logement, la nourriture etc. À ce titre-là, si on met la communauté en difficulté, par ricochet c’est la vie des compagnons qui est effectivement différente. Les compagnons subissent une certaine pression.

Je vous rappelle que l’année dernière, pour la première fois depuis 70 ans, Emmaüs a dû faire appel à la générosité du public, ce qui n’est pas du tout une habitude chez nous. Mais si on ne l’avait pas fait, c’était une question de survie qui allait se poser pour un certain nombre de groupes. C'est ce que nous avons rappelé dans un courrier adressé au Premier ministre.

Dans ce courrier, vous demandez une reprise d’activité. Est-ce que vous avez eu une réponse ?

Aujourd’hui, on n'a aucune réponse, ni du Premier ministre, ni du préfet ici localement, alors qu'on avait réussi à solliciter l'appui des politiques. Du coup, on nous avait promis une réponse pour hier. On attend toujours, on est un peu plus optimiste. Il y a une première esquisse de réponse vis-à-vis de la demande d’Emmaüs France, mais aujourd’hui, on est toujours dans l’incertitude avec des rumeurs. Certains ouvrent d’autres non, c’est une situation insupportable.

