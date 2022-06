La Nouvelle éco en Isère : "encore des perspectives de développement pour l'hydroélectricité"

En deux mots, c'est quoi Hydrocop?

Jean-Éric Carré, directeur général d'Hydrocop - Hydrocop c’est un regroupement d’entreprises locales de distribution - les anciennes régies municipales d’électricité qui sont souvent des sociétés d’économie mixte et qui exploitent des réseaux de distribution sur leur périmètre - qui ont voulu développer et acquérir des moyens de production hydroélectriques. Elles se sont regroupées pour ça il y a plus d’une dizaine d’années maintenant en créant Hydrocop.

Jean-Éric Carré, directeur général d'Hydrocop Copier

Quelle est votre production hydroélectrique?

On produit en moyenne à peu près 350 gigawatts / heure par an, donc l’équivalent à peu près de la consommation hors chauffage de 350.000 personnes.

Y a-t-il encore des perspectives de développement pour l'hydroélectricité?

Oui il y a des perspectives de développement pour l’hydroélectricité, il y a encore effectivement un certain nombre de sites, plutôt de petite hydroélectricité, mais du coup avec un impact très limité. La difficulté d’équiper ces sites étant de faire cohabiter deux réglementations qui malheureusement s’opposent : l'une qui promeut les énergies renouvelables et notamment l'hydroélectricité, et une autre qui veut préserver les milieux aquatiques, et qui du coup a tendance effectivement à considérer que toute nouvelle installation se fait au détriment de ce milieu...

Ce n'est pas le cas?

De mon point de vue évidemment ce n’est pas le cas.

Pourtant vous opérez sur les milieux aquatiques...

Oui bien sûr on opère sur les milieux aquatiques, mais on opère d’abord sans consommer d’eau : on n’est pas à l’origine d’une baisse des débits et toutes nos installations sont aujourd'hui et depuis longtemps conçues pour être transparentes, à la fois à la vie piscicole, au transport sédimentaire... C’est une obligation réglementaire. Et aujourd'hui tous les suivis qu’on a et qu’on réalise depuis des années sur nos impacts sur les milieux montrent qu'on ne les dégrade absolument pas. On a même tendance sur certains sites de montagne comme ceux des Alpes à constater que la vie dans le tronçon dérivé de rivière en général se porte mieux que sur des tronçons naturels, qui sont caractérisés souvent par des eaux très froides et trop tumultueuses.

Quels sont vos projets?

On a on a quelques projets sur la vallée de la Maurienne (Savois) : avec la commune de Saint-Alban-les Villards, et on a un deuxième projet aussi qui se trouve sur la commune de Valloire. Et puis un projet qui vient d’être autorisé également sur la commune de l'Argentière-la-Bessée dans les Hautes-Alpes, sur le torrent du Fournel.

Hydrocop organise deux journées portes ouvertes dans sa centrale du Pinsot (Isère) les 24 et 25 juin. Inscriptions et renseignements ici.