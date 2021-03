La nouvelle éco en Isère : EnVoyaJeux vous emmène loin sans bouger, c'est dans la tendance

Nathalie Rivet vous êtes co-fondatrice de cette société EnVoyaJeux, vos box permettent de découvrir des pays à travers des activités comme le dessin, des activités manuelles, des recettes de cuisine et des jeux de société. On a vu qu'en France les ventes de puzzles battaient des records en 2020. Est-ce aussi le cas de vos jeux de société ?

Pendant le confinement on a vu oui aussi que les gens recherchaient des activités à faire avec leurs enfants et il faut savoir que les français sont les plus gros consommateurs de jeux de société en Europe. Donc comme dans nos box il y a des jeux de société du monde entier à découvrir c'était une des forces de vente pour nos produits. On a vu en fait pendant le confinement énormément de ventes directement aux particuliers. Les gens avaient envie de s'évader, de voyager tout en restant chez eux.

Qu'est-ce qu'on trouve dans vos box ?

On va avoir des jeux très différents. Pour le Pérou il y a le Kukuli qui est un jeu de chasse, où un des joueurs a des lamas et l'autre joueur est un ours. On va avoir des jeux d'adresse par exemple au Kenya avec le Kode, qui est un jeu qui ressemble un peu aux osselets, et donc les grand-parents qui jouent sont très contents. Pour le Cambodge c'est le Klah Klok un jeu de hasard où toute la famille peut jouer, se retrouve et s'amuse. Le Japon ça va être le Kamizumo, un jeu de "sumo en papier"....

Vous êtes une très jeune entreprise, créée en janvier 2019, vous avez résisté à la crise. Quelles sont vos ambitions pour 2021 ?

C'est vrai qu'on commençait juste à décoller en 2020 et le confinement est arrivé à un mauvais moment mais aujourd'hui les français ont pris conscience de l'importance d'acheter des produits faits en France et c'est un vrai argument de vente que nos produits soient fait ici et on espère augmenter les ventes cette année. Surtout au niveau des boutiques puisqu'elles ont été fermées pendant un moment donc là le marché est en train de repartir et on voit ça nous au niveau de nos clients professionnels où l'argument du fabriqué en France est quelque chose de très important aujourd'hui.

EnvoYaJeux c'est aussi de l'entraide, expliquez-nous ce que vous avez développé...

Pendant le confinement on s'est dit "comment est-ce qu'on va pouvoir aider les familles qui sont à la maison avec leurs enfants ?" donc on a mis en place sur notre site un espace entraide où il y avait des activités à faire avec ses enfants. On disait aux gens "aujourd'hui vous dites que vous partez au Pérou" avec des petits coloriages, des jeux, des quiz, vous écoutez de la musique péruvienne, vous faites une recette de cuisine péruvienne et comme ça ça permet de s'évader. Donc on avait mis cet espace en place pendant le confinement et donc on l'a laissé parce qu'on s'est dit que ça pouvait toujours aider des familles à voyager sans acheter nos box.