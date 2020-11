La nouvelle éco : en Isère et ailleurs, les agents immobiliers dénoncent les règles du nouveau confinement

Yann Jehanno, président de Laforêt immobilier fait partie des signatauires d'une lettre ouverte des agents immobiliers adressée à Emmanuel Macron. Dans ce courrier, ils dénoncent les règles qui régissent le confinement dans sa version automnale. Yann Jehanno était l'invité de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère, ce mercredi matin.

Que demandez-vous au chef de l’État ?

On est plus que embêté par les nouvelles règles du reconfinement. La situation est incompréhensible. Un particulier peut recevoir un agent immobilier chez lui pour lui confier la vente de son bien, il peut aller voir son banquier pour contracter un prêt immobilier, il peut aller voir son notaire pour régulariser un acte, il peut déménager, en revanche il est interdit de visiter un logement à l’achat ou à la location malgré les protocoles sanitaires que nous avons mis en place et malgré le fait que, pendant ce temps là, de façon étonnante et incompréhensible, les visites sont autorisées dans le parc locatif public.

On peut finaliser une transaction déjà entamée mais pas commencer à prospecter ?

Oui, les notaires peuvent signer à distance, les notaires peuvent recevoir également les clients pour finaliser les actes qui sont engagés, mais les Français qui ont besoin de déménager pour se rapprocher de leur emploi de leur famille, pour des raisons personnelles impérieuses, ne peuvent pas aujourd’hui visiter de logement à l’achat ou à la location. C'est assez incompréhensible, il y a un maillon qui bloque toute la chaîne immobilière.

En même temps, si chacun demande une exception pour sa profession, il n'y a plus de confinement, non ?

Vous avez absolument raison, mais nous ne demandons pas une exception, nous demandons à être traité comme le logement social qui peut organiser des visites. Les agences immobilières sont fermées au public, nous ne contestons pas. Mais nous avions mis en place des protocoles sanitaires qui sont validés depuis le 11 mai et qui sont respectés scrupuleusement. Donc nous sommes en capacité d'exercer notre métier n respectant les contraintes sanitaires, encore faut-il qu’on nous y autorise. Aujourd’hui, en interdisant les visites, de fait, nous privons les citoyens du droit au logement qui est pourtant un élément essentiel de notre société.

Avez-vous une idée du manque-à-gagner que ça induit chez vous ?

Au-delà du manque-à-gagner, ce qui est préoccupant ce sont les destructions d’emplois, puisque les collaborateurs de nos agences ont une partie de revenus qui est variable et qu’ils ne toucheront pas sur ses semaines ou ils ne travaillent pas. C’est ce qu’on appelle "les commissions" lorsque l’on achète un bien immobilier. en outre, il y a des risques de défaillance d’entreprises chez certaines agences immobilières. Enfin il va y avoir une pression très forte sur les prix au déconfinement, on l’a déjà vu à la fin du premier confinement. Puisque les projets sont aujourd’hui suspendus, toutes celles et tous ceux qui doivent ou qui veulent acheter un nouveau logement vont se précipiter tous au même moment quand ce sera de nouveau autorisé. Ils vont mécaniquement exercer une pression très forte sur les prix (ndlr : à la hausse) ce qui n’est pas très bon dans le contexte économique que nous traversons.

Certaines agences proposent des visites "virtuelles" en attendant, est-ce-que ça marche ?

La visite virtuelle est un bon outil pour présélectionner un bien ou en évincer un. Ça permet de faire un premier tri. En revanche, on n'investit pas 100 000 euros, 200 000 euros, 400 000 euros... uniquement en ayant vu quelques vidéos ou quelques photos, ça ce n'est pas vrai.

