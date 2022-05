La nouvelle éco en Isère : Fluoptics voit plus loin avec son rachat par Getinge

Odile Allard, quelle est la spécificité de Fluoptics et de vos produits ?

Alors, nous développons des systèmes d'imagerie pour l'aide à la chirurgie. C'est le chirurgien qui va les utiliser en temps réel pendant son intervention chirurgicale. Le principe, c'est comme s'il avait une grosse lampe torche, je schématise bien sûr, qu'il tient au dessus du champ d'intervention et il va venir faire "fluorescer" des zones qui vont s'afficher sur l'écran en face de lui. Soit la fluorescence qui est montrée c'est pour préserver ces zones, soit au contraire pour le guider dans ce qu'il a à enlever.

L'actualité pour Fluoptics, c'est donc ce rachat par l'entreprise suédoise Getinge. C'est une bonne nouvelle pour vous, j'imagine?

C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente opportunité pour Fluoptics parce que d'abord, on partage les mêmes valeurs et ensuite ils sont présents dans le monde entier avec plus de 12 000 blocs opératoires. On va pouvoir s'appuyer sur cette puissance là pour déployer nos produits partout dans le monde.

Est-ce qu'on peut dire que Fluoptics c'est la petite entreprise qui est en train de devenir très très grande?

C'est la petite entreprise effectivement, start-up grenobloise, qui s'appuie sur la science développée à Grenoble, puisque quand même on sort nos premiers brevets du CEA-Leti. On travaille localement avec l'université Joseph-Fourier. Nos systèmes ont été installés dans le cadre des preuves de concept au CHU de Grenoble. Donc on est locaux vraiment et puis là, on peut s'appuyer sur la puissance d'un grand groupe. Donc on va devenir grand avec ce grand groupe.

Vous parlez de cet ancrage local : est ce que ce rachat par un groupe mondial signifie que vous allez laisser tomber notre région?

Ah non, bien sûr que non. Ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est que c'est une société qui a grandi par croissance externe et qui a déjà des implantations en France. Et la volonté de Getinge, c'est de nous laisser sur Grenoble. C'est nous qui avons l'expertise localement et on va devenir des centres experts dans tout ce qui sera visualisation, en totale coordination avec Orléans. Donc on reste à Grenoble. On peut garder nos partenariats et on va continuer de recruter de la compétence sur nos domaines et développer notre expertise depuis Grenoble. Et c'est ça qui était intéressant dans ce projet aussi parce que ça faisait partie de mes valeurs. À moi d'assurer cet avenir là.