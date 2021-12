La nouvelle éco en Isère : Gulplug et son "Selfplug" vont vous brancher

La nouvelle éco s'intéresse aujourd'hui à un type de prise qui va peut-être se répandre sur les véhicules électriques. A Grenoble la société GULPLUG, créée par des anciens de chez Schneider Electric, a mis au point Selfplug, littéralement "prise automatique". Rencontre avec son directeur général Henri Trintignac qui lui vient de l'automobile.

Henri Trintignac, la société Gulplug est construite sur la base d'une innovation qui s'appelle Selfplug, qu'est ce que c'est exactement?

Alors c'est un système de charges qui est 100% automatique et 100% transparent pour l'utilisateur. Vous avez une partie fixe connectée au réseau qui est disposée au milieu de la place de stationnement. Vous vous stationner. La prise descend du véhicule et elle se connecte automatiquement.

Par quel miracle? Comment est ce que ça fonctionne?

C'est sur la base d'une technologie de magnétisme. C'est une technologie qui a été développée à Grenoble, sachant qu'il y a une longue histoire de magnétisme qui prend ses racines avec Louis Néel, qui a été prix Nobel en 71. Et c'est cette connaissance à la fois du magnétisme et des équipements électriques qui est particulière à Grenoble, qui a permis la mise au point de Selfplug.

Ça doit intéresser beaucoup les constructeurs automobiles ou encore les fournisseurs d'électricité ?

Alors oui, on a des contacts avec des constructeurs automobiles. On a d'ores et déjà fait des expérimentations avec un constructeur de navettes, Navia, et on a aussi équipé une flotte de véhicules, ici à Grenoble, chez Enedis. Nous sommes aussi en discussion avec plusieurs constructeurs automobiles pour proposer ce dispositif en première monte à l'horizon de quatre ou cinq ans.

Le marché qui s'ouvre est potentiellement immense ?

Effectivement parce que vous savez, aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est 1% des véhicules déployés en Europe. Chez une part importante des gens il est perçu comme une régression par rapport aux véhicules thermiques, surtout lié à deux éléments : la charge et l'autonomie. Or, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est à terme que 100% des véhicules électriques seront connectés automatiquement une fois par jour, que ce soit à son emplacement de parking ou dans un parking public, ou voire même au bord du trottoir sur la route. Le véhicule électrique ne sera alors plus une régression, mais au contraire un progrès. Mais ça va aussi beaucoup plus loin. On comprend tous qu'il faut charger la batterie du véhicule depuis le réseau, mais à terme, on sera aussi intéressé de décharger la batterie vers le réseau, ce qui permettra de stocker de l'énergie, par exemple produite par des sources de production intermittentes comme du solaire ou de l'éolien.

C'est à dire que les voitures branchées deviendraient partie intégrante du réseau électrique ?

Tout à fait. Dans un premier temps déjà on pilotera la charge de manière à attendre que la production d'électricité soit supérieure à la consommation. Et à plus long terme, on pourra stocker de l'énergie dans les véhicules pendant qu'ils seront branchés et la restituer ensuite au moment où la production devient inférieure à la demande. Donc, ce sera un moyen pour soutenir le réseau électrique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix