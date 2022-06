La Nouvelle éco en Isère: Hydrao et son pommeau de douche intelligent poursuit son développement

C’est quoi exactement le pommeau de douche Hydrao?

Bertile Lecomte, responsable du développement durable chez Hydrao (*) - Il a la vocation d’être ludique et pédagogique. L’idée c’est d’avoir une solution facile et clé en main pour les foyers. Il n'y a pas besoin d’être plombier, d’être expert en consommation d’eau : on change juste son pommeau de douche pour un pommeau de douche Hydrao, et on a un système pédagogique basé sur la couleur pour les enfants, comme pour les adultes. On sait que le vert, c’est bien. Le rouge, c’est pas bien Partant de là on s’est basé sur cette pédagogie pour proposer un pommeau qui apprend à économiser l’eau et c’est efficace. Une douche en France c’est à peu près 60 litres chaque jour, 365 douches par an... 60 litres qui partent dans les tuyaux. Avec un pommeau Hydrao, la moyenne qu’on fait aujourd’hui - avec les 6 années de recul qu’on a - c’est une douche entre 20 et 21 litres. Donc chaque jour avec ce pommeau, vous économisez 40 litres d’eau.

Il y a urgence à économiser l'eau : on le voit avec la sécheresse, les nappes phréatiques sont au plus bas, et puis il y a ce fameux "6e cycle". Vous pouvez nous expliquer ce 6e cycle?

Au début du mois d’avril on a vu passer l’information selon laquelle la 6e limite planétaire avait été franchie ; c’est sorti en même temps que le rapport du GIEC. Ce sont tout de même 2 alarmes assez importantes. [Cette 6e limite planétaire franchie concerne] le cycle de l’eau douce : cela veut dire que l’eau ne se renouvelle plus suffisamment. On a l’impression que l’eau coule toujours du robinet, la piscine, elle, ne s’évapore pas sous nos yeux... pour autant l’eau qui est sous les sols et que l'on ne voit pas ne se renouvelle pas Or c’est une eau qui alimente nos cultures, notre biodiversité, les animaux qu’on ne voit pas et qui sont fondamentaux pour l’équilibre humain.

L’entreprise est en plein essor. Quels sont vos objectifs dans les mois, les années qui viennent?

Aujourd’hui on s’adresse vraiment à la fois aux particuliers avec ce pommeau, et aussi aux professionnels, à toutes les industries qui ont des problématiques de fuites d’eau, qui ont par exemple des vraies problématiques de gestion de l’eau. On a aujourd’hui un compteur connecté qui est un compteur qui va remonter les datas aux entreprises pour dire : "attention votre consommation est anormale dans tel bâtiment, attention vous deviez normalement consommé 300 litres par jour vous êtes à 600, qu'est ce qui se passe?" Notre vocation c’est vraiment d’apporter de l’information et aujourd'hui on se tourne plus que jamais vers les entreprises qui auraient besoin de comprendre leur consommation d’eau.

Et on peut encore faire mieux? Est-ce que vous pouvez améliorer encore votre système?

Bien sûr il y a la quantité d’eau, il y a la qualité de l’eau... les sujets autour de l’eau sont infinis. Et encore une fois c’est une ressource tellement précieuse et qui est en danger réel aujourd’hui que le travail pour la préserver est vraiment sans fin.

* Le site internet d'Hydrao