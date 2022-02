La nouvelle éco en isère : Intrépide Studio, une marque de vêtements non genrés, made in Grenoble

Une nouvelle marque de vêtements, baptisée Intrépide Studio et basée à Grenoble, a été créée par Justine Blanchin, diplômée de l'école de commerce de Grenoble. Elle s'est lancée dans ce que l'on appelle l'entreprenariat à impact social. Le concept ? Des t-shirts et des sweats non genrés.

Intrépide Studio, c'est une nouvelle façon de concevoir les vêtements et de les porter. Justine Blanchin a la fibre entrepreneuriale chevillée au corps. A 19 ans, elle crée sa première boîte, à 22 ans, son agence de marketing, à 26 ans, elle propose sa première collection ! Elle a transformé son appartement du centre-ville de Grenoble en mini-entreprise et emploie 8 personnes. Elle nous a ouvert les portes de son antre !

Justine Blanchard Bonjour, bonjour, c'est vous qui avez créé Intrépide Studio, c'est ça tout à fait, et vous êtes très jeun

J'ai 26 ans. Nous, on avait déjà une première activité où on abordait pas mal de thématiques sur les stéréotypes de genre, dans le prêt-à-porter, dans les publicités. Et du coup, assez naturellement, on a commencé à créer une marque de vêtements, qui est non genrée et inclusive. Alors, des vêtements non genrés, ce sont des vêtements qui peuvent être portés indifféremment par des femmes, des hommes, des non-binaires, qui s'adaptent à toutes les morphologies. En fait, on ne catégorise pas un pull un peu court que pour les femmes ou des sweats bien larges que pour les hommes !

Et alors, vous les floquez ces vêtements avec des slogans ? Pour défendre vos idées, dans le harcèlement de rue, la lutte contre les discriminations, le féminisme?

Oui, alors, les plus populaires, les deux best-sellers, c'est "Badass" (ce qui signifie, celui ou celle qui ose) et "Métro, boulot, vibro". Et après, on va avoir des messages comme "Non, c'est non", "Nique la peau lisse". On va avoir des messages qui sont plus imagés, avec des piments, avec une tasse un peu colorée, un arc-en-ciel. On en a un qui a très bien marché. C'est écrit "Amour de soi" dans le col.

Vous n'avez pas de boutique à proprement parler? Les gens achètent sur Internet?

Exactement. Les gens achètent sur notre site Internet. Et on a maintenant quelques personnes aussi qui nous revendent dans leur magasin. Et nous avons plein de projets sur 2022.

La première collection comprend 24 pièces - @maloe_photographie_

Et ça marche bien pour vous ?

Et bien, on est super bien partis. Au départ, on avait lancé une campagne de financement participatif. On a explosé l'objectif, donc ça a été un très beau démarrage. Mais on est vraiment super, super ravis. On est neuf à travailler, dont moi. Une journaliste, des designeuses, on a une illustratrice, on a quelqu'un qui s'occupe des partenariats, du compte Instagram. On est de la région et on ne compte pas s'en aller à Paris.

Vous vous adressez à un public jeune?

Oui, aux 18-35 ans. Mais je pense que ça va forcément s'étendre en fonction du style vestimentaire qu'on donnera aux nouvelles collections.

Vous faites fabriquer au Maroc?

Oui, pour garder des prix raisonnables, le t-shirt à 26 euros et le pull à 62-68 euros. On travaille avec une atelier familial basé à Agadir. Le tissu, qui vient de Casablanca, est en coton bio et la teinture, végétale. Mais dans quelques années, on aimerait relocaliser en Isère, et faire un atelier de réinsertion.