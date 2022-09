La nouvelle éco en Isère : JR Prevent lutte contre les incendies réels avec des outils virtuels

Utiliser la réalité virtuelle pour apprendre à faire face à un danger de la façon la plus "réaliste" qui soit mais sans besoin d'immenses espaces ou d'exercices réels. C'est le credo de la société iséroise JR Prevent, basée à Voiron. Une société jeune, créée en 2020, mais qui compte déjà une centaine de clients et cinq salariés. Rencontre avec son patron et fondateur Jérôme Robert.

Jérôme Robert, JR Prevent fait de la prévention dans les entreprises par rapport aux incendies de façon originale, expliquez nous ?

Tout à fait. En fait, nous sommes une entreprise spécialisée dans la prévention des risques professionnels du risque sûreté. Et à ce titre, nous avons un département formation pour les formations obligatoires. Et dans le cadre de nos formations obligatoires, nous proposons effectivement des formations à l'incendie en réalité virtuelle.

Comment ça se passe ? Les gens sont un peu comme dans un jeu vidéo ?

Exactement. C'est une entreprise lyonnaise, Windev, qui a développé l'application. Ce sont des scénarios tirés de producteurs de jeux vidéo et on peut mettre les gens vraiment dans une simulation réelle, de par leur métier que ce soit des entrepôts, des commerces, des centres hospitaliers ou des Ehpad. Ils vont reproduire une action d'extinction du feu à travers des extincteurs physiques connectés, dans le cadre d'une simulation à travers un casque de réalité virtuelle. Et d'ailleurs, parfois, ça nous permet de voir en réalité la réaction de la personne, la montée de stress, la perte de capacité, puisque ça permet vraiment de mettre la personne dans une situation stressante. La personne est vraiment en situation.

Jérôme Robert, patron et fondateur de JR Prevent © Radio France - Véronique Pueyo

C'est quoi l'intérêt de faire ça et de ne pas le faire en grandeur nature ?

Vous avez un impact carbone qui est neutre sachant qu'un extincteur CO2 c'est deux kilos ! Donc si vous avez une quinzaine de stagiaires qui passent sur un extincteur de CO2, ça va être quinze fois deux, ça va être 30 kilos de CO2 émis dans l'atmosphère. Alors que nous en fait ça va être zéro. Et c'est un vrai gain de temps parce que en réalité, ça prend entre une et deux heures pour la partie théorique et ensuite sur l'ensemble de la journée, les stagiaires peuvent venir sur l'atelier, au fur et à mesure. Ça permet là aussi d'être en lien avec la prévention des risques et le caractère réglementaire qui, je le rappelle, est obligatoire et ça c'est quand même aussi important de le souligner. En Isère, pour l'instant, nous sommes les seuls à proposer cette solution. On a un parc de véhicule totalement en électrique. Donc nous, l'idée, c'est que quand on se déplace, on ait un impact carbone qui soit négatif et donc quand on propose des prestations de ce type là, c'était forcément une obligation pour nous d'être dans ce sens là. Donc c'est pour ça qu'on propose cette solution.