La nouvelle éco en Isère : Kalray ambitionne de livrer ses processeurs au monde entier

Quand il est question de micro-électronique dans la "Silicon valley" iséroise, il est souvent beaucoup question des composants de STMicroelectronics et de Soitec mais à Montbonnot-Saint-Martin une entreprise ambitionne un avenir mondial avec ses puces. Kalray, née du CEA, vient d'entrer au catalogue de Dell et ambitionne de devenir "le Nvidia européen" en accélérant le traitement de données au sens large comme la société californienne s'est imposée dans les processeurs et cartes graphiques. Explications avec son PDG Eric Baissus.

Eric Baissus, ce que vous faites, ce que fait Kalray, ce sont des puces, des microprocesseurs ?

Tout à fait. Nous avons développé un nouveau type de processeurs qui permet d'analyser une très grande quantité de données en temps réel et en consommant très peu. C'est une différence qui vient de marchés qui sont en train d'exploser. Ce sont des marchés comme dans les télécoms, dans les data centers, dans la voiture ou il y a un très, très grand flot de données. Et ces flux de données, il faut les analyser. Et comment on analyse ces données ? En fait, on fait tourner plein d'algorithmes en parallèle. On cite souvent l'exemple de la voiture autonome qui est un bon exemple, parce que c'est un exemple facile à comprendre. C'est quoi une voiture autonome ? C'est une voiture bardée de capteurs. Ils filment la route et maintenant, il va falloir transformer ce film en information : il y a un piéton qui traverse, il y a un feu de signalisation, et pour ça, on a besoin de ce nouveau type de processeurs qui sont capables d'analyser très très vite ces données en faisant tourner plein d'algorithmes dessus.

Vous venez d'intégrer le catalogue de Dell. La marque est connue du grand public, mais surtout pour des PC et ce n'est pas pour ça que Dell vous intègre à son catalogue ?

En fait, l'application que je vous ai décrite, on la retrouve dans plein d'autres domaines et aujourd'hui en particulier, nos clients sont des clients qui ont des serveurs et qui vont intégrer dans leurs serveurs, ce qu'on appelle des cartes d'accélération. Le grand public connaît bien les cartes graphiques, qu'on va trouver dans les ordinateurs pour accélérer le graphisme. Kalray est un des pionniers dans le monde sur les cartes d'accélération plus générales, qui permettent d'analyser les données qu'on va retrouver, que ce soit dans la 5G ou dans les data et en particulier avec Dell dans leurs serveurs de stockage.

Eric Baissus, CEO de Kalray - ©Dominique Guillaudin

Vous faites fabriquer vos puces à Taïwan. Est ce qu'un jour vous pensez que vous pourrez fabriquer des puces en Europe, sur le territoire européen, si ce n'est en France ?

Oui, tout à fait. On travaille nous avec le leader mondial qui s'appelle TSMC, qui fabrique à Taïwan, pour la bonne et simple raison que c'est le seul secteur qui a des usines qui soient capables de faire des puces aussi compliquées et aussi puissantes que les nôtres. Il n'y a aucune usine en Europe qui en soit capable mais nous avons participé aux discussions avec le gouvernement français et avec Thierry Breton et la commission européenne pour essayer d'avoir des acteurs qui soient capables d'avoir des usines qui produisent nos puces et bien sûr, nous serons ravis lorsque ces usines seront disponibles.

Quelles sont vos ambitions avec Kalray ? Jusqu'au sommet ?

Bien sûr ! Vous avez vu que nous sommes sur des marchés en très très forte croissance, le marché des télécoms, le marché des datacenters, ce sont des marchés énormes. Aujourd'hui Kalray c'est une société qui est cotée en bourse, nous sommes cotés sur Euronext. Nous sommes sur le point de finaliser un énorme contrat de plusieurs centaines de millions de dollars avec un très gros acteur. Donc l'idée c'est d'être vraiment le leader européen sur ce marché-là des puces d'analyse des données intensives et un des leaders mondiaux.

Des perspectives d'embauche dans les semaines ou mois qui viennent ?

Bien sûr. Nous sommes sur une très, très forte croissance et concentrés à Grenoble mais nous avons aussi des bureaux dans toute la France, à Sofia Antipolis, et aussi à l'étranger. On est aujourd'hui 200 personnes (chiffre qui comprend les effectifs d'Arcapix récemment intégrés, il y a 120 salariés à Montbonnot-Saint-Martin en Isère) et l'année prochaine on va continuer à croître à un rythme de 20-30% par an.