La nouvelle éco en Isère : KIS, spécialiste des distributeurs automatiques, va revenir "à la maison"

C''est une des plus belles aventures industrielles du XXe siècle en Isère : la société KIS, créée autour de l'invention de la "clé minute" et qui a toujours su s'adapter aux marchés malgré les péripéties, essaye toujours d'inventer le distributeur automatique de demain. Actuellement basée à Échirolles, elle annonce qu'elle va retrouver dans deux ans sont siège historique de Grenoble. Entretien avec le Pdg de KIS Pascal Faucher.

ⓘ Publicité

Pascal Faucher, on a le sentiment que KIS a eu mille vies. Que c'est-il passé depuis la clé minute ?

Après la clé les gens ont sans doute connu la photo en 1 h, qui a été une révolution mondiale pour le groupe et pour le consommateur. On a fait tous les services minute : imprimerie, gravure, affûtage, talon.... La conception des premiers magasins, service minute c'est KIS. Après la photo en 1h on a fait Color One, qui était la première machine au monde à faire la copie couleur. Qu'est ce qu'on a eu d'autre après.... Dans l'alimentaire : première machine à glace automatique, la glace à manger italienne, c'est l'invention de KIS, la première machine à frite automatique, un truc de fou la première machine à gaufres automatique, c'est KIS qui l'a inventé. Les premières machines à faire des petits gâteaux secs en automatique aussi. Une invention que les gens ne connaissent pas beaucoup et pourtant qui était importante : c'est le premier four rotatif pour la pâtisserie et les boulangers. On a fait plein de choses et puis après est arrivé ce qui nous a rapproché des Anglais : la première machine à faire des cartes de visite en automatique dans les galeries commerciales. C'est à partir de là ou il y a eu le rapprochement avec Photomaton.

Aujourd'hui, vous fabriquez des cabines Photomaton et des machines à selfies ?

Oui. Il y a le wash aussi ! Toutes les laveries automatiques que vous trouvez sur les parkings. KIS est le premier opérateur mondial de laveries ! Je pense que le consommateur, un jour ou l'autre à travers sa vie, utilise nos produits sans toujours le savoir.

Vous n'avez jamais quitté le bassin grenoblois et vous annoncez aujourd'hui que vous allez réinvestir votre site historique...

Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une boucle qu'on est en train de fermer. C'est une belle histoire. On retourne au siège qu'on avait loué pendant 20 ans à EDF. On le reprend, on le remet à niveau, au goût du jour, et on devrait rentrer dedans en 2024.

La raison profonde de ce changement, c'est un manque de place ici à Échirolles ? Ou c'est parce simplement que le bâtiment est là, et qu'il vous appartient ?

Il nous appartient et c'est surtout pour regrouper l'ensemble de nos activités parce qu'on a des activités un petit peu disparates aujourd'hui et on veut regrouper tout le monde dans le même endroit. Je pense que pour le développement, pour la recherche, pour la communication entre les gens, c'est mieux. Et puis il y a tout le potentiel de ce bâtiment, la qualité de son emplacement qui est exceptionnelle et son image qui est fantastique.

Vous avez des salariés sur d'autres sites. Où ça ?

À Grenoble. Pas très très loin, mais à Grenoble et qui ne sont pas avec nous. On se déplace, on va se voir les uns les autres. Et puis on a également des gens dans des zones un peu plus lointaines. On pense que tout le monde ensemble, c'est mieux. Et les gens ont envie en plus, donc tant mieux.

KIS a combien de salariés aujourd'hui en Isère et dans le bassin grenoblois ?

Alors on va raisonner au niveau du groupe parce qu'on est rattachés à un groupe qui s'appelle Me Group, dont le CEO est toujours Serge Crasnianski (le fondateur de KIS), ça représente un peu plus de 1 200 personnes aujourd'hui dans le monde. Sur le bassin grenoblois ça représente un peu moins de 200 personnes.

Et de la puissance d'innovation toujours ? Parce que c'est un peu l'ADN de la société...

C'est complètement notre ADN ! Bien sûr qu'on aime ça ! On a repris il y a un peu plus d'un an dans la pizza, un distributeur automatique, on a retravaillé sur une évolution de cette machine. On a intégré Sempa avec nous, un des acteurs majeurs en Europe des machines à presser des agrumes. Et puis, on a quelques nouvelles idées dans la serviette et on a envie de garder cette capacité à prendre des marchés, à créer des marchés, à innover sur les marchés. On a envie de rester KIS quoi !

Le show-room de KIS à Échirolles : des machines en veux tu, en voilà ! © Radio France - Laurent Gallien