La nouvelle éco en Isère : l'abattoir du Bourg-d'Oisans à la relance

Ce n'est pas tout à fait "quoi qu'il en coûte" mais la communauté de communes de l'Oisans a engagé près de 100 000 euros de travaux cette année pour moderniser le petit abattoir du Bourg-d'Oisans. Un équipement qu'elle a repris en gestion directe depuis 2019 parce qu'elle le considère comme un outil essentiel pour le territoire. Son vice-président aux questions agricoles Jean-Rémy Ougier est dans "La nouvelle éco" aujourd'hui.

Jean-Rémy Ougier vous avez investi à peu près de 100 000 euros dans l'abattoir du Bourg-d'Oisans qui viennent, j'imagine, après d'autres milliers d'euros. Ce sont des investissements constants un abattoir?

Oui, c'est effectivement des investissements constants, particulièrement celui de Bourg d'Oisans, qui a été repris assez récemment en gestion par la communauté de communes et la volonté de la communauté de communes est bien de valoriser et de faire perdurer un outil indispensable à notre territoire,

Un abattoir, ça reste un service public nécessaire pour vous?

Oui, complètement. Il y a les circuits courts et le maintien de nos exploitants. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un réservoir important (de viande) qui part mais pour les gens de l'Oisans et tous les touristes, on va se servir ailleurs dans des proportions très importantes. Donc, l'idée, et non seulement l'idée mais la ligne qu'on va essayer de mettre en place, c'est justement que ce qui est consommé en Oisans vienne d'Oisans. Que ce soit de la viande locale mais aussi des légumes. Le maraîchage, qui était en Oisans quelque chose d'un peu perdu, est en train de reprendre des forces. Aujourd'hui, il y a une tendance assez forte en Oisans à remettre en place tout ça.

Combien d'agriculteurs font tuer leurs bêtes ici dans votre abattoir, puis découper et conditionner ?

Avant que la communauté de communes reprenne cette gestion ils pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Aujourd'hui ça a été multiplié par quatre ou cinq. Des éleveurs, non seulement au niveau du territoire mais aussi de chez les voisins très proches de la Matheysine, de la Grave et des Hautes-Alpes. Il y a beaucoup aussi de petits élevages qui sont nouveaux. Et on s'aperçoit qu'il reste beaucoup à faire parce que non seulement il y a la tuerie, l'emballage, mais il y a plein d'autres choses où on peut évoluer aussi : la partie bio, la partie saucisserie et hachés qui est aussi une demande. Ce sont des projets que nous avons sous le coude et qu'on va faire avancer très prochainement avec des actions dès l'année prochaine.