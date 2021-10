La nouvelle éco en Isère : L'association "Cultivons nos toits" lance un crowdfunding pour son "Bar Radis"

France Bleu Isère : En quoi consiste ce projet de "Bar Radis" ?

Thibaut Chaput : Ce sera un bar restaurant sur un toit de 2000 m2. iIl est séparé en plusieurs espaces avec, par exemple, une terrasse séparée pour faire pousser des légumes qui seront utilisés pour le restaurant et un café associatif. L'idée était de créer un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où il se passerait énormément de chose et qui soit le plus souvent ouvert possible, c'est pour cela que plusieurs structures chapeautent le projet. L'idée est vraiment de rayonner et de proposer des activités gratuites qui toucheront le plus de monde possible.

Quels autres organismes portent ce projet avec vous ?

C'est un projet porté par trois structures : le MaltoBar, une brasserie grenobloise, le restaurant "La tête à l'envers" et l'association "Cultivons nos toits". Nous avons créé cette initiative et l'avons présenté lors de l'appel à projet "La grande table" de Grenoble, que nous avons eu la chance de remporter.

Vous avez lancé ce projet sur la plateforme "Miimosa" pour récolter des fonds, pourquoi ?

C'est un budget participatif, on a fait un appel aux dons sur les réseaux, avec ou sans contreparties. L'idée était de se faire connaître et de nous aider financièrement sur l'aménagement du lieu.

A combien êtes vous aujourd'hui ?

Aujourd'hui, notre cagnotte s'élève à8 240 euros, notre objectif c'est d'arriver à 35000 d'ici trois semaines. Si tout se passe bien, le bar devrait être prêt pour l'été 2022.

