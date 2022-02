La nouvelle éco en Isère : L'entreprise François Cholat, farine et nutrition animale depuis 5 générations

Basée à Morestel, l'entreprise François Cholat est présente quasiment du champ à l'assiette : conseils de culture, nutrition animale, collecte des céréales, meunerie, et conseil aux artisans boulangers. Une société et deux marques : Les Grands Moulins de Thuile et Le Père François.

Vous avez sans doute croisé un jour un de ses camions jaune et rouge, frappé du nom "François Cholat" ou des marques "Les Grands Moulins de Thuile" ou "Le Père François". Depuis Morestel, en Nord-Isère, la société François Cholat sillonne Rhône-Alpes depuis cinq, et bientôt six, générations pour fournir à des éleveurs et artisans locaux des farines et des aliments pour animaux locaux. Entretien avec son actuel président François Claude Cholat.

Bonjour François Cholat. L'entreprise François Cholat a une longue histoire. C'est une entreprise, si je puis dire, qui va du grain de blé jusqu'à jusqu'à l'assiette. En tout cas, elle est multi-activités

Oui, tout à fait. C'est une entreprise dans la famille Cholat depuis 1877. L'activité meunerie existe elle depuis 1461. Et c'est vrai qu'on a démarré par la meunerie après on est sur la nutrition animale, toute la partie collecte de céréales et on a une équipe de techniciens qui sont au contact des agriculteurs, des céréaliers et qui regarde quelle est la meilleure solution à apporter dans les cultures en fonction de leur terrain, leurs disponibilités.

Il y a un mot qui vous tient à cœur aussi, c'est "proximité". Cultiver localement, distribuer localement !

Tout à fait. Aujourd'hui, on fait de la production sur la région qu'on revend sur la région. On fait aussi de l'exportation de céréales mais notre cœur de métier c'est quand même : alimenter les éleveurs locaux avec des céréales produites sur la région et alimenter les boulangeries locales avec des blés locaux. En Savoie, par exemple, on va sélectionner les blés en Savoie et on va faire une farine spéciale Savoie, blé de Savoie. On fait la même chose sur l'Isère avec la marque IsHere, puisqu'on a blés d'Isère qui vont servir à faire du pain Tradition de l'Isère. Et dans la Loire aussi.

L'entreprise François Cholet, c'est combien de salariés aujourd'hui ?

C'est 182 salariés répartis sur trente sites. Le plus important étant Morestel. Après, il y a donc trente sites où on fait de la récolte. Pareil, il faut qu'on soit en proximité avec nos clients.

Est ce que la crise sanitaire a des conséquences sur votre activité?

On n'a jamais arrêté de fonctionner en ce qui nous concerne. On a mis en place des mesures tout de suite au début au niveau du personnel, donc on n'a jamais été empêché de travailler. Par contre on a eu évidemment l'arrêt des stations de ski, qui a fait que les clients ne commandaient pas et la première partie, lorsque les restaurants sont fermés, certains clients livrent des restaurants... Donc une activité plus réduite dans certains coins, compensée en partie par des boulangers en campagne qui ont mieux fonctionnés.

Dans l'après crise sanitaire, il y a actuellement une hausse des cours des matières premières qui vous pose peut être un peu plus de soucis, finalement ?

Alors, ça pose du souci surtout au consommateur. Parce que nous, on applique... On essaye de trouver des solutions pour que, justement, le consommateur soit moins impacté que ce qu'il devrait être par rapport à ce qu'on subit aujourd'hui. En espérant que la deuxième partie de l'exercice 2022 soit mieux sur les hausses au niveau gaz oil et toutes ces choses là, quoi.