La Nouvelle éco en Isère : l'exosquelette chauffant de SIDAS / Therm-ic

France Bleu Isère - Vous avez accueilli cette semaine un hôte de marque, Nimsdai, que l'on connaît pour son exploit sur les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Et vous avez développé avec lui une gamme de protection thermique pour la très haute-altitude.

François Duvillard, PDG de SIDAS / Therm-ic - Tout à fait : Nims nous a contacté avant de faire le K2 en hiver. Donc il a déjà utilisé nos produits sur le K2, en hiver - une première mondiale - et on va aller plus loin avec lui. On va effectivement développer des systèmes de protection thermique pour toutes conditions, et pour aider à la fois les alpinistes de haute altitude, comme le commun des mortels, à pousser leurs limites.

Concrètement on parle de quoi?

Concrètement ça va être des gants en plusieurs couches pour aller jusqu'à - 60 degrés, pour le grand froid. Mais on développe également avec lui un exosquelette à base de batteries qui va permettre de chauffer les mains et les pieds à partir d'une seule source d'énergie .

Nimsdai chez SIDAS à Saint-Etienne de Saint-Geoirs le 7 février 2022 © Radio France - Lionel Cariou

L'idée c'est de réchauffer les extrémités et le corps...

Tout à fait. Ce sont des systèmes qui existent déjà. La différence c'est qu'on veut pouvoir demain permettre une plus longue autonomie, et pouvoir, par exemple sur les cas critiques quand les individus sont blessés ou qu'ils ont des problèmes de santé, activer rapidement la chauffe pour protéger leurs mains et leurs pieds.

Quelle autonomie aujourd'hui?

Aujourd'hui on est sur 13 heures en mode survie et 3h en mode maximal. Donc on va maintenant avoir des batteries plus importantes pour chauffer des zones plus étendues, et plus longtemps .

Vous commercialisez ce système sous quelle marque? Parce qu'ici, à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, on est chez SIDAS, dont le cœur de métier ce sont les semelles...

Le cœur de métier d'origine de SIDAS depuis 1975 ce sont les pieds. Mais à partir du moment où on a fait des semelles chauffantes, on a continué sur l'ensemble du corps. Et c'est sous la marque Therm-ic que l'on commercialise toutes les solutions pour le climat.

Vous vous adressez quand même à un public très particulier, c'est un marché de niche.

C'était une niche, sauf qu'aujourd'hui tout un chacun a droit à avoir les mains chaudes quand il va skier. Donc on a des produits qui démarrent avec des chaufferettes à 10 € le pack de 5, jusqu'à des gants chauffants à 400 €. Donc on équipe tous ceux qui veulent être bien dehors.

Combien de salariés compte aujourd'hui votre groupe?

Le "SIDAS World" aujourd'hui est présent dans 45 pays avec 12 filiales, et on est plus de 250 personnes. Le siège social est à Voiron et ici Saint-Étienne de Saint-Geoirs on a notre centre logistique et notre R&D. Donc on est (un groupe) isérois de cœur, européen de naissance, et mondial d'ambition.

François Duvillard (à gauche) et Nimsdai © Radio France

Quels sont vos projets?

C'est de continuer à contribuer à ce que les gens profitent pleinement de leur quotidien : soit c'est le froid avec Therm-ic et Nims, pareil pour SIDAS qui permet aux gens de courir plus longtemps, (et puis) on a une marque PODIATECH qui est présente dans la podologie pour résoudre tous les problèmes de pieds... Donc notre ambition c'est de rendre les gens heureux par le pied et le corps, tout en respectant l'environnement.