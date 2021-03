La "nouvelle éco" : en Isère l'immobilier résiste plutôt bien face à la crise

Faut il vendre ? Faut-il acheter ? Est-ce le bon moment ? Invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi, Jean-Paul Girard, le président de la FNAIM, fédération d'agences immobilières en Isère pour faire le point sur l'état du marché et des transactions dans le département.

L’immobilier a-t-il laissé des plumes dans cette crise qui a débuté il y a un an maintenant ?

On a encore la chance d’avoir un marché qui fonctionne bien. C’est vrai que l’année 2019 a été une année exceptionnelle en terme de ventes immobilières en France, et en 2020, malgré le Covid, les résultats sont encore très bons. C’est-à-dire qu’on a un marché immobilier qui reste à un haut niveau avec un nombre de ventes qui s’est très bien porté.

En 2019, on était sur 1 070 000 transactions en France, en 2020 on est à 980 000, ce qui veut dire que, malgré le Covid, et malgré quatre mois d’inactivité ou d’activité réduite, on a récupéré quand même le retard. On est donc sur une belle année sur le plan des transactions immobilières, sachant que la moyenne annuelle d’une "bonne année" c’est à peu près 850 000 transactions en France. Dans ces chiffres, l’Isère joue sa part dans son étiage habituel.

Quels secteurs et quels types de biens sont concernés ?

Alors l’Isère est un vaste département. Grenoble bien sûr, notre capitale, fonctionne bien, en terme d’attraction immobilière. Le Nord Isère subit l’influence de Lyon, donc effectivement nous avons une demande très forte au niveau des maisons, et bien sûr, le Covid a été générateur de ce genre de situation. En revanche, on a une grosse crainte aujourd’hui, c’est que malheureusement, on a une baisse de l’offre et nous avons une demande très forte.

Il n’y a pas assez de maisons à vendre ?

Effectivement il y a très peu de maisons à vendre, et elles partent très, très vite lorsqu’elles sont vendues au juste prix. C’est vrai qu’on a peu de biens à vendre. On est inquiet et on s’attend à avoir une année 2021, qui va être plus compliquée à cause de cette problématique.

Du coup ce sont les vendeurs qui sont en position de force, avec des conséquences sur les prix ?

Alors concernant les prix, on ne s’attend pas en 2021 à une augmentation mais plutôt à une stagnation. En tous cas, il n'y aura pas de hausse phénoménale. Certains produits sont effectivement en hausse, sur les petites maisons par exemple de 100 m² dans le Nord Isère, un bien qui se vendait 200 000 euros, il y a trois ou quarte ans, elle se vend aujourd’hui, 230 000 voire 250 000€. Idem dans le Grésivaudan, les prix ont un peu explosé, mais sur l’ensemble du département, on s'attend plus à une stagnation qu'à une grosse augmentation des prix.

