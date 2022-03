La Nouvelle éco en Isère : la Capeb 38 accompagne les artisans du bâtiment touchés par la crise ukrainienne

Le secteur du bâtiment est lui aussi touché par la guerre en Ukraine. Une crise qui s'ajoute à une situation compliquée depuis déjà plusieurs années dans le BTP, qui doit faire face à des pénuries de matériaux ou encore à la hausse des prix de l'énergie. En Isère, la Capeb accompagne les artisans et les entreprises de ce secteur. Son co-président, Laurent Marmonier, est l'invité de France Bleu Isère dans la Nouvelle éco ce vendredi 18 mars.

France Bleu Isère : Bonjour Laurent Marmonier. La guerre en Ukraine a des conséquences économiques dans de nombreux secteurs, mais dans le bâtiment, vous avez des difficultés supplémentaires qui vous empêchent presque de travailler aujourd'hui, c'est ça ?

Laurent Marmonier : La guerre en Ukraine, c'est un drame qui vient compliquer une situation qui dure depuis plusieurs années. On a eu dans un premier temps l'augmentation des taxes douanières des États-Unis sur le bois canadien, qui a fait que les entrepreneurs américains ont commandé 5% du bois d'Europe. Donc, on a eu un premier déséquilibre de toute la filière bois. Ensuite, il y a eu la Covid qui a perturbée toute la circulation des matériaux. Donc là, on est touché une troisième fois avec cette guerre en Ukraine, tout particulièrement sur les matériaux qui consomment de l'énergie à la fabrication. Ce qui est le plus touché, c'est la terre cuite et le métal, les deux éléments qui consomment le plus à la fabrication.

Donc, c'est une crise supplémentaire dans votre secteur. On l'a dit, la pandémie avait déjà fragilisé la filière. Est-ce que financièrement, vous pensez pouvoir tenir le coup encore longtemps ?

Il y a des soucis, donc le gouvernement nous a bien aidés pour la crise sanitaire avec des prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on a eu un effondrement de la trésorerie des entreprises au début de l'année puisque les pénuries de matériaux nous ont obligé à arrêter des chantiers en cours, ce qui rend la facturation difficile. On peut difficilement envoyer la facture quand ce n'est pas fini. Et puis, il y a les coûts de déplacement.

Est-ce que, du coup, vous attendez une certaine aide de la part du gouvernement ou en tout cas un soutien qui pourrait vous aider à traverser cette énième crise ?

Alors, effectivement, on attend de l'aide du gouvernement. On a rencontré un médiateur mandaté par l'Etat pour faciliter les relations avec les fabricants et avec les revendeurs. Et on a toutes les chances d'espérer que les prix redescendent un peu. Ils ne vont pas redescendre complètement parce que les matériaux qui consomment beaucoup d'énergie, comme la terre cuite et le métal, vont rester chers puisque l'énergie est rare et chère. Et puis, dans l'Isère, on est quand même un des départements les plus enthousiastes au changement donc on a d'autres solutions qui se mettent en place. On a des grosses opérations de démontage délicat des bâtiments qui permettent le réemploi. On arrive à des taux de réemploi de 70% sur le Cadran Solaire, à La Tronche ou sur des opérations en cours comme les usines Merlin Gerin à Grenoble. Il nous appartient, à nous les entreprises, de faire évoluer nos pratiques pour ne plus être dépendant de ces matériaux qui vont être de plus en plus difficiles à avoir de toute façon.

