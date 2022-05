La Nouvelle éco en Isère : la CNR investit dans l'éolien

La Compagnie nationale du Rhône (CNR), c'est l'hydroélectricité, on s’attend moins à vous voir sur ce terrain-là des panneaux photovoltaïques !

Julien Marchal, président de la filiale Solarhona - Effectivement la CNR c’est avant tout le l’exploitation de tous les barrages qui sont situés sur le Rhône, mais depuis une dizaine d’années CNR s’est diversifiée dans les énergies renouvelables, et notamment dans le solaire. Elle a construit une cinquantaine de projets de centrales au sol et à travers Solarhona, CNR a vocation à accélérer et à s'adresser à un nouveau segment que sont les toitures et les ombrières de parking.

Quelles sont vos ambitions ?

Ce sont des ambitions très importantes : à l'horizon 2030, grâce à Solarhona, on veut multiplier par 7 la puissance solaire que possède aujourd’hui CNR.

Ce qui nécessite des investissements....

C’est effectivement une activité qui consomme beaucoup de capitaux ; on estime à un milliard d’euros les investissements d’ici 2030, pour atteindre 1.000 mégawatts - ça représente l’équivalent en puissance d’une centrale nucléaire.

Où vont seront installés ces panneaux solaires, ces centrales solaires?

C’est peut être là spécificité de Solarhona : on va être en dehors du foncier de la concession hydroélectrique. On va vraiment cherché à installer des panneaux solaires sur les toitures et les ombrières de collectivités où d’entreprises, et donc typiquement le projet de l’entrepôt de "Skipper" situé à Portes-Lès-Valence est quelque chose qui représente vraiment l’ambition de Solarhona qui est de viser les grands bâtiments industriels, logistiques, sur lesquels on peut installer en une seule fois une grande quantité de panneaux.

Vous avez des projets en Isère ?

Oui bien sûr on a on a des projets sur l’ensemble de la vallée du Rhône, de Genève jusqu’à l’embouchure du Rhône à Fos-sur-Mer. Au global on a aujourd’hui 80 projets qui sont déjà en développement, dont certains en Isère, et l’ambition c’est de rapidement tripler ce nombre de projets en développement d’ici un an.

Où plus précisément ?

Quand on développe un projet avec une entreprise ou avec une collectivité, en général il y a des accords de confidentialité qui sont qui sont signés et qui nous empêchent de communiquer tant que le projet n’est pas abouti.

Est-ce que le développement du solaire signifie que la CNR a atteint ses limites dans le développement de l'hydroélectricité ?

Comme vous le savez la concession de la CNR a été prolongée il y a quelques mois par une loi votée au Parlement. Et dans le cadre de cette loi on doit étudier la construction d’un potentiel nouvel ouvrage. Alors, il sera assez petit par rapport aux aux ouvrages existants, mais il y a donc un petit surcroît de potentiel hydroélectrique, même s'il reste faible. Et effectivement le développement des énergies renouvelables en France, il ne passe plus par l'hydroélectricité, ou de manière marginale. Il passe par le solaire, il passe par l’éolien, il passe par l’éolien en mer... Là l’ambition au niveau national c’est de multiplier par 5, par 10 les capacités installées. C’est vraiment là que se passe la diversification du mix énergétique. Et c’est pour ça que la Compagnie nationale du Rhône depuis 10 ans s’est diversifiée dans le le solaire et l'éolien : pour prendre sa part dans cette diversification du mix énergétique.