La nouvelle éco : en Isère la CPME réagit aux dernières annonces du gouvernement

Le Premier ministre, Jean Castex a annoncé qu'à compter du 10 janvier, "pour gagner en efficacité" face au Covid-19, une personne ayant des symptômes ou étant cas contact pourra s'inscrire sur le site de l'Assurance maladie pour obtenir un arrêt de travail "immédiat" indemnisé sans jour de carence.

Quelle réaction du coté des patrons de PME ? Jérôme Lopez le président de la CPME en Isère est l'invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi à 7h15.

Est-ce que pour vous c’est une bonne idée ?

Il fallait bien une surprise, puisque le reste des annonces n’était pas très surprenant ! Donc là, on n’en a une : c’est la porte ouverte à de la simplification, c’est vrai. Mais est-ce que ça va être toujours des arrêts bienveillants ? Et est-ce que chacun va vraiment savoir quand il est malade ou pas ? Bon en tout cas, c’est une accélération du processus. Et ça va dans le sens de réduire les contacts dès lors qu’on a un doute. Nous, on a toujours dit à nos salariés : "dès que vous avez un doute, ne venez pas au boulot, allez voir le médecin". Là, c’est plus rapide, on se met en arrêt directement.

Avez-vous été confronté aux problèmes de salariés qui viennent travailler malgré des symptômes pour ne pas perdre du salaire ?

Oui, c’est quelque chose qui s’est produit effectivement. La peur de perdre deux ou trois jours de salaire, alors que c’est juste un doute. C’est pour ça que nous dans nos entreprises, on a beaucoup rabâché "dès le moindre doute, ne venez pas au travail". Et néanmoins, on a vu certains salariés dans des entreprises qui venaient parce qu’ils avaient peur de perdre du salaire à la fin du mois. Il y avait un flou sur la question de savoir qui allait les payer s’ils ne venaient pas travailler. Allaient-ils perdre un jour, deux jours, trois jours ? Au moins, le doute est levé. Maintenant, il va falloir voir quelles proportions ça prend le suivi. Avec 23 coups de téléphone par semaine, ça semble un peu compliqué au vu des moyens de la Sécu. Et il y a toujours un risque d’abus.

Redoutez-vous la menace qui plane d'un troisième confinement ou d’un retour de mesures plus strictes dans les prochains jours ?

Évidemment qu’on redoute ! Mais moi, je m’attendais hier soir déjà à une sorte de confinement. J’étais en train de me demander quel type de confinement. Va-t-on nous proposer avec ou sans les écoles ? Quelles mesures pour continuer à travailler ? Pour le moment, c’est un ajournement de la décision. On verra d’ici quelques jours s'ils ont des éléments pour prendre des décisions. Par contre, effectivement l’économie a déjà bien souffert. Aujourd'hui, on n'a plus aucune visibilité. On navigue à vue. On attend tous les jeudis soir une prise de parole pour savoir ce qu’on va faire la semaine d’après. Et ça, c’est assez compliqué à se projeter et à supporter, à la fois pour nos clients, nos fournisseurs, nos salariés. Ce n’est pas facile de gérer sans avoir de perspectives ?