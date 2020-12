La nouvelle éco : en Isère la librairie Lucioles vit un beau mois de décembre mais...

France Bleu Isère : Alain Bélier est-ce que le retour des clients depuis le début du mois et la fréquentation, sont à la hauteur de l'émotion suscitée par le re-confinement en octobre ?

Alain Bélier : Oui oui, c'est très très supérieur à d'habitude. Alors il faut gérer du coup parce qu'on a une jauge maximum mais la fréquentation est supérieure. Alors on sait pas si c'est un décalage à l'avant du mois pour éviter le rush des derniers jours ou si c'est c'est réellement une sur-fréquentation.

Vous avez senti un engouement spécial pour le livre lors de ce second confinement ?

On a reçu énormément de soutien. Alors on entend dire qu'il y a un appétit pour la culture et comme on est brimé, privée de cinéma de théâtre etc... peut-être que les gens se tournent par défaut vers la lecture mais en tout cas il y a grande envie de lire en ce moment et d'offrir des livres.

Comment avez-vous tenu la barre pendant ce confinement et comment est-ce que ça c'est passé pour votre personnel (10 salariés) ?

Nous avons décidé pendant cette période de garder le lien avec l'équipe et avec les clients donc on a décidé de garder tout le monde, nous n'avons pas fait appel au chômage partiel, pour gérer tout ce qui était donc le fameux "cliquez-cueillette" comme on l'a appelé, parce que c'était hyper-chronophage. On a fait environ 40 % de chiffre d'affaires mais avec 100 % des charges, ce qui explique que c'était un mois déficitaire. On a été aidé par fond de solidarité donc économiquement on s'en tire à peu près à l'équilibre.

Il faut souhaiter que vos clients maintiennent leur effort et vous soutiennent encore en début d'année prochaine...

C'est clair ! Et puis de toute façon il faut savoir que Lucioles, qui est une des très grosses librairie du département, est investi sur nombre de festivals et salons, en région et même en région parisienne, qui sont annulés. C'est plus de 20 % de chiffre d'affaires ! Et puis malheureusement il avait été décidé par la Région d'arrêter l'achat des manuels scolaires en librairie et nous on a perdu avec ça 12 % de chiffre d'affaire donc voilà...

Vous-êtes optimiste quand même ?

Alors pas du tout ! Pas du tout ! Nous sommes content de ce qui est en train de se passer mais comme on entend parler d'un troisième confinement.... S'il y avait fermeture à nouveau il y aurait peut-être moins d'efforts parce que les piles seraient faites, les cadeaux de noël etc... Donc on attend avec un peu d'appréhension janvier février. D'ailleurs je ne sais pas quel libraire aujourd'hui est capable de faire un planning en ce moment, en faisant ses prévisions pour janvier février, sachant qu'on ne sait pas si les festivals vont avoir lieu, s'il y aura pas un autre confinement... Le chômage partiel se termine au 31/12 est-ce qu'il va y avoir une prolongation ? Donc non non, on est dans l'excitation du moment, du mois de décembre où on est sur-débordé mais par contre avec beaucoup d'incertitude et d'inquiétude pour la suite.