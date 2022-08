La Nouvelle Eco en Isère : la saison estivale des hôtels

Après cet été "remarquable" selon la ministre chargée du tourisme Olivia Grégoire pour qui 7 Français sur 10 sont partis en vacances, on se demande s'ils sont venus... en Isère ? Bilan de l'été avec Danièle Chavant, la patronne de l'UMIH-38 (union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie).

France Bleu Isère : Quel bilan tirez-vous de cet été 2022 ?

Danièle Chavant : Globalement, le responsable saisonnier, m'a dit : "ce n'est pas un grand cru, mais c'est un bon cru". Donc on retrouve un peu les chiffres de 2010. Voilà.

C'est un retour à la normale après le Covid et les années compliquées ?

En fréquentation, oui, en pouvoir d'achat non. Donc ça, c'est pas un scoop, pour personne. Mais une belle fréquentation, surtout pour les massifs, parce que c'est un peu la température qui poussait des gens de proximité. De Saint-Etienne par exemple, pour venir faire des courts séjours. C'est quand même assez des courts séjours en montagne. 60 %, c'est quatre jours à peu près. Mais ils ont fait une belle fréquentation en juillet qu'il n'attendait pas, qui s'est fait tardivement.

Vous avez bénéficié aussi d'une météo exceptionnelle cet été ?

Bien évidemment. Et puis quand même, Grenoble a eu aussi une belle fréquentation. Ce sont ces touristes qui fréquentent les massifs et qui viennent passer un jour comme ça. Et puis il y a eu un beau passage aussi de transit, mais un beau passage. Donc l'hôtellerie grenobloise s'est bien portée, ce qui n'est pas le cas en général. En août a été, allez, un peu de plaisir, un peu de joie, deux bons mois, de beaux mois.

On parlait au début de l'été de pénurie de main d'œuvre dans le secteur, en particulier de l'hôtellerie et de la restauration. Comment vous avez vécu cet été du point de vue du personnel ?

Vous savez, on dit : "La profession est dure", c'était rabâché... Alors que bon, on a quand même un des meilleurs SMIC hôtelier. On a augmenté en début d'année notre grille des salaires. On est sur une grande mutation. Mais il n'y a pas que cette profession. On manque de personnel comme partout. Pas plus qu'ailleurs.

On a déjà, hélas, beaucoup d'annonces d'entreprises qui risquent de fermer !

Et les perspectives pour le mois de septembre à venir?

La rentrée s'annonce bien, après, nous... dans notre secteur, tout l'alimentaire a pris entre 20 et 30 % ! Il y a une pénurie. Je vous assure que pour les chefs de cuisine, les achats, c'est un moment difficile tous les jours parce qu'il y a eu la grippe aviaire, il y a eu la sécheresse, les marges vont être très très difficiles et on a déjà, hélas, beaucoup d'annonces d'entreprises qui risquent de fermer.

Vous n'êtes que moyennement optimiste pour la suite ?

Oui, à ce niveau là, vraiment. Notre profession est en mutation, c'est clair.

