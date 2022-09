La Nouvelle éco en Isère : la SATA face à l'envolée du prix de l'électricité

On parle beaucoup des prix de l’électricité, c’est une vraie préoccupation aujourd’hui pour les stations de ski ; vous êtes dans quel cas de figure à la SATA?

Fabrice Boutet, directeur général de SATA group (qui gère les remontées de l'Alpe-d'Huez, des Deux-Alpes et de La Grave) - On est évidemment un peu dans l’inquiétude et on est surtout dans le calcul. Et aussi essayer de comprendre ce qui nous arrive sachant qu'on a une facture qui peut aller de 1 à 10, c'est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant. Si je prends notre facture et que je la regarde - aujourd'hui d'ailleurs c'est même multiplié par 12 mais je mets 10 parce que c'est plus facile à calculer - on est à 2 millions par an à peu près de dépenses énergétiques sur la partie électrique pour le groupe. Et là on sera à 20 millions! Donc vous imaginez bien qu'aller chercher une différence de 18 millions dans un compte d’exploitation, ça ne se fait pas comme ça. Si c’était simple, je pense que ça se saurait depuis très longtemps...

Quelles solutions envisagez-vous pour baisser la facture? Augmentation du prix du forfait, un ralentissement de la vitesse des remontées? Quelles sont les idées, les pistes sur lesquelles vous travaillez pour l’hiver prochain?

Le forfait on l’a augmenté de façon raisonnable cette année (de 4%, ndlr). Est-ce que on doit refaire une deuxième augmentation... c’est compliqué : si j’augmente de façon un peu irraisonnée nos forfaits, à un moment donné les gens ne viendront pas, donc quelque part on aurait un autre effet ciseau qui serait une baisse de la fréquentation. De l’autre côté évidemment toutes les pistes sont envisagées. La vitesse de nos nouvelles remontées mécaniques, le travail sur la fréquentation en disant : 'on peut fermer sur l’Alpe d’Huez ou les 2 Alpes des remontées mécaniques qui sont en doublon' - mais de là à aller chercher 18 millions d'euros c'est énorme! Même si je baisse de 10% la vitesse, et qu’on est sur 20 millions de facture d'électricité, il me reste encore une énorme somme à aller chercher.

Les ménages ont le bouclier tarifaire ; est-ce que c’est quelque chose que vous demandez aux pouvoirs publics aussi pour les entreprises?

Complètement. Je pense qu’aujourd’hui d’un côté il y a des fournisseurs de l’autre côté il y a nous. Il y a déjà de premières négociations (entre la SATA et les fournisseurs, ndlr). Je pense qu’il faut un arbitre au milieu de tout ça qui est l’Etat. L'Etat qui ne travaille pas en aide, mais qui travaille j’allais dire en bouclier énergétique [...] Comme ils vont être très certainement obligés de le faire pour la SNCF, comme ils vont être obligés de le faire un peu partout [...]. Il y a une grosse et une forte incompréhension de notre part parce que on voit pas trop comment les choses peuvent passer de 1 à 10 alors qu’on est l'une des plus grandes puissances nucléaire. Et de l’autre côté on se dit comment on va être capable d’absorber cette énorme différence... Donc je pense qu’il faut un arbitre entre les deux, et cet arbitre pourra nous permettre peut-être d'avoir des prix beaucoup plus raisonnables.