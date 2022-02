La Nouvelle éco en Isère : la scierie Bois du Dauphiné se modernise

France Bleu Isère - Qu'est-ce que vous produisez ici au Cheylas?

Sur ce site on transforme et on valorise des troncs de résineux que l'on prélève majoritairement sur le territoire alpin et que l'on transforme en produits pour la construction, et de façon complémentaire en produits d'emballage .

En 2021 vous avez remporté un appel à projet : vous avez bénéficié d'une subvention de 800.000 € dans le cadre du plan national de relance qui est financé par l'Union européenne. Pourquoi votre entreprise été choisie?

Je pense parce que les matériels sur lesquels on va investir sont dotés de systèmes d'intelligence artificielle, des logiciels puissants qui vont permettre de gérer, de contrôler et de piloter l'ensemble de l'installation en optimisant la production et en faisant du tri qualitatif à un niveau important et piloter un scanner. Ça c'est la partie produit fini, et puis sur la partie transformation production à proprement parler il y a un système de calcul intensif qui permet une valorisation de la matière première à un niveau bien supérieur à que l'on réalise aujourd'hui. Ça veut dire que sur la base d'un tronc d'un arbre qui rentre à la scierie, l'idée c'est de faire le maximum de matière et de la valoriser le plus possible. Et là l'informatique nous aide à travers ces systèmes que l'on a acheté, et qui ont fait l'objet de cet accompagnement.

En complément de la subvention du plan national de relancer, vous bénéficiez d'une subvention supplémentaire...

Oui dans le cadre du "plan relance bois", cette fois sur davantage l'amont : le matériel de sciage et de tri, de fraisage... Ça c'est le processus de production à proprement parler qui a fait l'objet aussi de cet accompagnement que l'on va mettre en place en 2023, et qui va participer sur la dimension machine cette fois à augmenter la production et la productivité .

Vous êtes spécialisé dans la production de matériaux biosourcés et d'énergie renouvelable. Est-ce que vous pensez que ça a participé aussi à l'obtention de ces aides?

Les métiers que nous réalisons qui consistent à valoriser et à transformer le bois en matériaux biosourcés et en énergies renouvelables s'inscrivent pleinement dans la transition écologique. C'est pour cette raison que notre filière est considérée comme une filière d'avenir, donc on peut imaginer que ça a participé au choix. En tout cas l'idée je pense du gouvernement et de l'État c'était de favoriser les entreprises et les filières d'avenir pour qu'elles répondent aux besoins futurs.