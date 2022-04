La nouvelle éco en Isère : la station des Sept Laux fait une très bonne saison, après une année blanche

France Bleu Isère : On a eu beaucoup de neige cette année, est-ce que la saison a été bonne aux Sept Laux ?

Jean-François Genevray : Oui, on a eu beaucoup de neige, en décembre essentiellement. Avec un mois de décembre très enneigé, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Ensuite, un bel anticyclone et à nouveau de la neige qui vient de tomber et en belle quantité. Globalement, ça sera une belle saison.

Par rapport aux saisons avant Covid, est ce que vous retrouvez vos chiffres habituels ?

On retrouve les chiffres habituels, notamment en fréquentation. Donc, la clientèle n'a pas déserté les stations de ski, bien au contraire. Et concernant le chiffre d'affaires, oui, ce sera globalement une belle saison et une saison de référence. Parce que l'on a eu un bel enneigement, c'est plus de 500.000 journées skieurs sur la station des Sept Laux, et en chiffre d'affaires, c'est assez intéressant par rapport à la moyenne des quatre dernières saisons. On sera sur du plus 20%. On est en hausse par rapport à la meilleure saison.

Finalement, est-ce que l'obligation du pass sanitaire en début de saison a limité la fréquentation ?

Non, moi, je trouve que globalement, c'était une pression supplémentaire, que ce soit pour les exploitants, les visiteurs et les clients. Mais ceci dit, ça a été globalement anticipé en gestion pour qu'on puisse avoir des messages clairs pour la destination de nos stations locales. Les choses n'ont jamais été simples sur la mise en œuvre locale, mais globalement suffisamment réfléchies en amont pour que l'on puisse avoir des messages clairs et que ça se passe globalement bien en station. A noter que l'on n'a pas eu de gros cluster du côté des salariés ou du côté des clients. Il y avait des contraintes, mais la saison n'a pas été dérangé par la situation.

Et du coup, vous jouez les prolongations jusqu'à ce mardi soir...

On a décidé de faire les prolongations en fin de semaine dernière, parce qu'on voyait qu'une perturbation arrivait. Et globalement, on aurait été frustré de dire que l'on finit dimanche, tel que c'était annoncé. En sachant aussi que l'on incite tout le monde à rester connecté sur le site internet de Sept Laux, pour voir si on peut encore faire une prolongation pour le week-end prochain. Mais ça, c'est la météo du milieu et de la fin de semaine qui nous dira si on reste encore ouvert samedi et dimanche prochain (9 et 10 avril).

