La nouvelle éco : en Isère les cinémas indépendants assommés par les dernières annonces du gouvernement

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Au lendemain des annonces de Jean Castex sur Noël, on prend des nouvelles du monde culturel, grande victime des nouvelles mesures pour cette fin d'année. Musées, théâtres et cinémas n'ouvriront pas mardi.

La réouverture des lieux culturels, initialement programmée pour mardi prochain, est repoussée de trois semaines. Le monde culturel est la principale victime du durcissement de certaines règles, à compter du 15 décembre. Sylvie Faroud qui dirige quatre cinémas indépendants en Isère ( Le Dauphin à Morestel, Le Fellini à Villefontaine, Le Jean Renoir à Pontcharra et le Bel'Donne à Allevard) était l'invitée de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi à 7h15.

Quel est votre état d'esprit ?

Alors depuis deux jours on le redoutait mais par contre depuis 15 jours, on se préparait à cette réouverture. Donc nous sommes extrêmement déçus, comme tous les gens du secteur. Evidemment, on avait préparé la programmation. Ce qui était extrêmement difficile parce que la sortie de beaucoup de films a été à nouveau repoussée, mais il nous restait quand même une programmation intéressante pour les fêtes de Noël. On avait aussi mobilisé toutes nos équipes pour nettoyer et désinfecter les salles, tout remettre en état, et faire tourner les projecteurs bien évidemment. Et tout ça, c’est du travail et jusqu’à il y a deux jours. On avait tout prévu, on était persuadé qu’on allait rouvrir

Tout le travail préparatoire que vous avez fait là, ça va partir à la poubelle ?

Exactement, sachant que pour le 7 janvier,on sera peut-être prévenu au dernier moment. On espère être prévenu un peu plus en amont. C’est la première fois que nos cinémas seront fermés à Noël, et de toute façon les équipes vont devoir travailler pendant les fêtes pour préparer cette réouverture du 7 janvier.

Qu’est-ce que ça représentent les fêtes dans votre chiffre d’affaires annuel ?

C’est une période effectivement propice pour aller au cinéma en famille, c’est notre pic de l’année. On réalise pas loin de 15 % de toutes nos entrées annuelles sur les deux semaines de Noël, donc c’est primordial pour notre activité.

Redoutez-vous que les Français perdent l’habitude d’aller au cinéma ?

C’est un risque. Après la réouverture du 22 juin on a réellement commencé à sentir la reprise sur les vacances de la Toussaint en octobre, ça a été très très calme pendant tout l’été et à la rentrée. Comme si nos clients avaient peur de revenir dans les salles. Donc, oui ça nous inquiète, parce que la dernière fois, il a fallu énormément de temps pour faire redémarrer la machine. C’est vrai aussi qu’il y avait pas beaucoup de films qui étaient programmés. Mais bon, vu comme c’est parti, on redoute qu’il nous faille deux ou trois ans pour retrouver notre niveau de fréquentation de 2019 qui avait été une année exceptionnelle.

