La nouvelle éco : En Isère, le Crédit agricole et les autres banques de proximité soutiennent leurs clients

Quels rôles jouent les banques en cette période de crise sanitaire couplée à un crise économique ? Le Crédit agricole, à l'image d'autres banques locales, mise sur son son réseau de proximité pour accompagner au plus près ses clients qu'ils soient particuliers ou professionnels. Jean-Pierre Gaillard, le président du Crédit agricole Sud Rhône Alpes était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi.

Quelle est la situation de vos clients ?

À l'heure actuelle la situation est encore relativement maîtrisée puisque l’économie est sous oxygène. Les mesures qui ont été proposées par le gouvernement et mises en place de manière très efficaces par les banques, font que les entreprises et les clients sont encore solides. La situation qui est la leur ne montre pas de gros signes de dégradation. Le taux de dépôt de bilan a très peu progressé, donc on est un peu "entre deux eaux", mais les mesures semblent être efficaces.

Quel est votre rôle à vous les banques ? L’État propose des dispositifs, est-ce que vous reportez tout le risque sur l’état ?

Evidemment que non. Effectivement, la force du réseau du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, c’est cette grande proximité et la connaissance de chacun de nos clients qui fait que, par rapport à ces mesures qui sont effectivement très offensives, et en même temps défensive pour préserver des situations compliquées, nous avons l’analyse de chaque profil. En fonction de la situation de chaque entreprise, la situation du moment, la trajectoire future, nous conseillons d’appliquer l’une ou l’autre des mesures, nous regardons aussi les niveaux de mobilisation puisqu'on peut aller jusqu’à plus de 20 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. Nos conseillers analysent les situations pour trouver la meilleure solution. Notre rôle est important. Si la mise en place des mesures de l’État a été si efficace -puis qu’il n’y a que moins de 2 % de refus de PGE, les prêts garantis par l’État- c’est justement grâce à l’analyse de proximité, à la connaissance des clients sur le temps long, voilà ce qui fait notre force.

Comment accueillez-vous ceux qui se lancent dans une nouvelle aventure ? exemple un client qui viendrait vous voir avec un projet d’épicerie ambulante ?

Ça c’est l’autre volet de cette situation exceptionnelle que nous vivons. Toutes ces innovations que l’on détecte, la richesse de nos entrepreneurs, leurs côtés offensifs. Nous sommes aux côtés de chacune et de chacun puisque là encore notre proximité compte avec plus de 200 conseillers, 1500 agents sur le territoire du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes. On "capte" tout cela et on met en place des solutions adaptées, ça peut aller du conseil sur des moyens de paiement à l’accompagnement sur des outils de commercialisation ou autres.