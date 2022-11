la Nouvelle éco en Isère - le fabriquant de skis Rossignol lance son plan stratégique, Ascension 2026

La nouvelle Eco, ce matin, s'intéresse à Rossignol. L'entreprise, née en 1907 et dont le siège est toujours en Isère, à Saint Jean de Moirans, dévoile son plan stratégique, baptisé : Ascension 2026. Rossignol, qui emploie 1230 personnes dans le monde dont 600 en France, et affiche un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros, vise une forte croissance mais dans le respect de l'environnement. Vincent Wauters est à la tête de Rossignol depuis un an.

Vincent Wauters, en quoi consiste ce plan stratégique que vous nous présentez aujourd'hui?

Vincent Wauters : L'ambition forte, c'est de lier performance économique et engagement écologique et social. On a documenté un plan Ascension 2026 avec une ambition forte de croissance mais également un engagement écologique sur chacun de nos piliers de croissance. On veut atteindre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a aussi identifié une enveloppe d'investissement de 50 millions. Donc c'est considérable. 50 millions dont 27 dédiés à des investissements industriels. Et la moitié de cette enveloppe vraiment consacrée à la transformation écologique.

Comment se répartit votre chiffre d'affaires ?

80 % du chiffre d'affaires concerne les équipements de sports d'hiver et 20 %, le textile. Avec ce plan, on va passer de 20 à 30%. Donc on va atteindre 150 millions de chiffre d'affaires, vêtements et chaussures. Et en parallèle, une diversification à travers toutes les saisons.

Malgré le réchauffement climatique, le secteur des sports d'hiver reste toujours porteur pour Rossignol

L'avenir, c'est clairement la montagne. C'est un lieu d'inspiration qui est, je dirais, d'autant plus fort, qu'il y a une prise de conscience climatique. Ce qui est important pour nous, c'est d'offrir du sport, du bien-être physique et mental à la montagne, mais de l'ouvrir et de le faire avec une empreinte écologique la plus positive possible. Après, c'est aussi une question de diversification des activités en montagne. Donc du ski, on va au VTT Rossignol, à la randonnée, à la course. Il y a une possibilité d'être un acteur quatre saisons dans un espace très inspirant qui est celui de la montagne.

Alors vous investissez massivement dans l'usine de Sallanches, mais le siège de Rossignol reste toujours en Isère, bien sûr !

Absolument, et c'est un univers très, très inspirant. J'ai la grande chance, de mon bureau, de pouvoir voir le Vercors. Et croyez-moi, c'est vraiment une source d'inspiration au quotidien. Précisons que sur les 27 millions d'investissement industriel, 9 vont être dédiés à Sallanches. C'est un lieu très important pour nous. c'est la dernière usine de ski en France. On veut en faire la première usine de skis éco-conçus et de gestion de fin de vie au monde.

Avec ce plan stratégique que vous mettez en place, Rossignol a encore un bel avenir devant lui.

Tout à fait ! l'entreprise fête ses115 ans cette année et je pense qu'avec ce nouveau chapitre, on a la possibilité de déployer le potentiel énorme de nos belles marques, pour encore longtemps !