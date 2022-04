La nouvelle éco en Isère : le groupe Rossignol enregistre 28 % de croissance à la fin de la saison 2021-2022

L'entreprise d'équipements de sports d'hiver Rossignol a fait les comptes. Et il sont très bons. C'est + 28 % de croissance à la fin de cette saison 2021-2022. Vincent Wauters, le directeur général du groupe, s'en réjouit et est confiant pour les prochaines saisons.

France Bleu Isère : Les stations de ski ont pu rouvrir et fonctionner à plein pendant cette saison d'hiver qui vient de s'achever. Est-ce que cette reprise, vous la constatez aussi dans votre chiffre d'affaires ?

Vincent Wauters : Oui, on est vraiment très heureux. Je suis très heureux pour les équipes qui se sont battues et qui ont démontré un engagement incroyable pendant toute la période très difficile du Covid. En effet, on a une bonne saison et on a un rebond de croissance de plus de 28 %. On a récupéré près de 95 % de la situation d'avant Covid.

Quelles sont vos perspectives pour la prochaine saison d'hiver 2022- 2023 ? Est-ce que vous espérez la même dynamique ?

C'est très intéressant, parce que ce qu'on a vu, c'est que le Covid a vraiment été un catalyseur, c'est-à-dire qu'il y a des tendances qui étaient déjà là avant et qui se sont accélérées. L'intérêt du ressourcement de la montagne, du outdoor en général dans nos activités et la montée en puissance du ski de fond, du ski de randonnée, on le voyait déjà avant le Covid et là, on le voit en accéléré après le Covid. Donc l'année devant nous, elle va être très positive. On a un carnet de commandes qui est très fort. Cela dit, il faut gérer un contexte géopolitique compliqué, avec des fortes inflations. Donc, ce ne sera pas forcément une année facile. Mais tous les éléments sont devant nous pour faire une année record dans toutes nos régions et à travers tous nos produits, que ce soit les équipements de sports d'hiver, mais bien sûr à travers les vêtements.

Vous parliez de ce contexte géopolitique compliqué, à quel point cela a-t-il un impact sur votre entreprise ?

On identifie des effets un peu plus étendus de semaine en semaine. Le premier effet immédiat, c'est le marché russe. Le 1er mars, on a arrêté toute transaction commerciale avec la Russie, donc ça, c'est un premier impact immédiat. Ensuite, on a quelques sous-traitants, mais on est plutôt mieux positionné que la concurrence qui produit de grandes quantités en Ukraine. Nous, on a un peu de sous-traitance en Ukraine. Il faut gérer la chaîne d'approvisionnement de l'Ukraine, qui a un effet sur l'Europe de l'Est. Et puis finalement, l'effet le plus large qui touche tout le monde, c'est quand les coûts du gaz et l'énergie augmentent, c'est toute l'économie qui est impactée, avec une inflation assez forte. En définitive, ce qui va être le plus dur à gérer, c'est justement cette inflation.

Pour l'automne 2022, vous préparez un nouveau ski, un ski recyclable ?

Oui, en effet, le ski qu'on lance aura 62 % de matières recyclées ou bio certifiées, 100 % de sourcing français ou européens, produits à Sallanches, au pied du Mont-Blanc, dans notre usine. Et en fin de vie, ce ski pourra être recyclable à hauteur de 77 %. Ça veut dire qu'on va récupérer de la matière première pure, qui peut ensuite être utilisée dans le bâtiment, dans l'automobile ou évidemment, le Graal serait de pouvoir fabriquer à nouveau des skis en circuit fermé.

