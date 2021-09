La nouvelle éco en Isère : le livre blanc de l'hydroélectricité

France Bleu Isère : L'hydroélectricité représente quelle part dans la production d'électricité en France?

Roland Vidil, président de "Hydro 21" - Environ 15 % du mix électrique sachant que c'est aujourd'hui plus important que les deux autres formes d'énergie renouvelable que sont le solaire et l'éolien. Donc l'hydroélectricité ça reste aujourd'hui la première des énergies renouvelables.

Vous estimez que l'hydroélectricité n'est pas suffisamment mise en avant aujourd'hui...

En effet c'est bien ce que je pense. L'hydroélectricité d'abord c'est un élément clé pour réussir la transition énergétique et accompagner le développement des énergies renouvelables intermittentes comme le solaire, l'éolien. C'est le 1er point qui permettrait de mettre plus en avant l'hydroélectricité qui est une énergie du XIXe siècle qui présente trois atouts considérables parce qu'elle est pilotable, parce qu'elle est flexible, et parce qu'elle est stockable. Et la question du stockage est une question qui va devenir de plus en plus importante dans les prochaines années .

Y a-t-il des perspectives de développement?

Il y a une réponse en deux temps. Il y a une réponse pour le marché français : il y a des marchés à investiguer notamment sur la réhabilitation des ouvrages existants, sur les nouvelles technologies hydroélectrique comme par exemple les hydroliennes ou d'autres technologies semblables ; il y a toutes les technologies à développer pour la "petite" hydroélectricité ; et puis il y a enfin les technologies autour du stockage de l'énergie. Ça c'est pour le cas français. Et pour le développement à l'export - parce que notre action aussi vise à soutenir les entreprises pour aller chercher des marchés à l'export - là il y a un développement considérable de l'hydroélectricité dans tous les pays émergents, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique.

Hydro 21 organise les 11 et 12 octobre prochains les 6e "Rencontres Business Hydro" à Grenoble

