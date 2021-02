La nouvelle éco en Isère : "Le pire reste à venir" pour la Fabrique du ski à Villard-de-Lans

Christian Alary est co-fondateur de la Fabrique du ski en 2014 d'abord à Saint-Pierre-de-Chartreuse avant de s'installer à Villard-de-Lans depuis 2019. L'entreprise fabrique environ 450 paires de skis chaque année, entièrement produites en France et de manière artisanale. Avec la crise sanitaire, la petite société iséroise est en grande difficulté.

Cette année, avec la fermeture des remontées mécaniques, on se doute que vous n'avez pas beaucoup de commandes sur les skis alpins mais vous fabriquez aussi des skis de randonnée... Comment se passent les affaires en ce moment ?

En ce moment, c'est assez difficile. Le ski alpin représente 80% du marché du ski en général donc la fermeture des remontées mécaniques affecte toute l'industrie et tous les fournisseurs de l'industrie.

En terme de chiffre d'affaire, combien avez-vous perdu cette année ?

Cet hiver, nous avons perdu au moins 60% de notre chiffre d'affaire et le pire reste à venir. Il faut savoir que dans l'industrie, les paires sont commandées un an à l'avance par les professionnels, les magasins ou les centrales d'achat. Les skis sont produits pendant le printemps, l'été et l'automne. L'automne dernier, en novembre, l'industrie du ski disposait de 450.000 paires pour le marché français qui n'ont pas pu être écoulées.

Recevez-vous des aides de l'Etat pour vous en sortir ?

Non, pas encore. Nous avons un représentant syndical, l'union sport & cycle qui représente les fabricants d'articles de sport et qui se bat pour nous avec l'aide de Bruno Cercley, le PDG de Rossignol pour qu'on puisse disposer de l'aide mais ce n'est pas encore le cas.

Comment comptez-vous passer cette crise ? Avez-vous des pistes pour vous diversifier ? Le ski de fond par exemple a le vent en poupe en ce moment...

Il aurait fallu qu'on anticipe mais j'espère que le phénomène sera durable sur les prochaines années, comme sur le ski de randonnée. Mais il ne faut pas oublier que cet accroissement du marché de ski de randonnée et de ski de fond est vraiment lié à la fermeture des remontées mécaniques. Après, nous avons une usine et un atelier, nous savons faire des tas de choses donc peut-être que nous avons des moyens de nous diversifier mais ce sont des choses qui s'anticipent. Mais on restera, je l'espère, un fabricant de skis alpins.

Dans quels domaines pourriez-vous travailler en attendant ?

On ne sait pas mais on travaille très bien le bois, on est capable de décorer, d'assembler, de faire tout un tas de choses. Il est difficile en plein hiver de se diversifier et d'avoir de nouvelles activités mais on y travaille.

Quand peut-on imaginer que cela ira mieux ? Que les commandes reprendront et que vos caisses se rempliront à nouveau ?

Pour l'industrie du ski, on annonce une baisse de 70% pour l'hiver prochain car nos clients, les magasins de sport, ne vont pas bien. Nous attendons un retour à la normale pour l'hiver 2022-2023.

