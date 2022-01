La Nouvelle éco en Isère : le rebond de Vertical à Saint-Pierre-de-Chartreuse

Le fabriquant de vêtements de randonnée et de ski de randonnée adossé à Raidlight était en vente il y a encore quelques mois. Finalement Benoit Laval et ses associés ont décidé de conserver la marque et de la développer grâce à un partenariat avec l'enseigne grenobloise Go Sport.

France Bleu Isère - Vertical se développe : vous avez étendu votre gamme.

Benoît Laval (Raidlight-Vertical) - Effectivement : on a toujours les vêtements (pantalons, vestes, doudounes) pour le ski de randonnée, la randonnée et l'alpinisme, et depuis cet hiver on a donc rajouté des casques de ski, des vêtements de ski alpin et toute une gamme de chaussures plutôt après-ski. Et pour l'été prochain des chaussures outdoor et des chaussures d'alpinisme qui vont arriver au printemps.

La gamme Vertical s'étend © Radio France - Lionel Cariou

C'est grâce au partenariat avec l'Isérois Go Sport que vous pouvez aujourd'hui développer cette marque?

Effectivement l'avantage pour nous de travailler avec Go Sport c'est qu'on a un débouché commercial beaucoup plus grand : donc on peut développer davantage de produits et davantage de gammes de produits avec un débouché commercial immédiat bien plus important. Auparavant on était sur une structure commerciale plus réduite ce qui nous freinait dans le développement des produits. Donc avec Go Sport on a ce débouché commercial plus grand tout en gardant tous les revendeurs et distributeurs que l'on avait auparavant ; et nous concevons toujours nous-mêmes nos produits, de même que nous gérons toute la communication, le site internet, les ventes en ligne, etc. Donc c'est un plus, ce n'est pas un remplacement de ce que l'on avait avant .

Benoît Laval Copier

Quels sont vos projets à moyen terme pour cette marque "Vertical"?

Notre objectif commercial est de multiplier par quatre les ventes des vêtements "Vertical" d'ici trois ans. Cette première saison, ça se développe fortement avec Go Sport. Maintenant, cela met un certain temps. L'objectif une nouvelle fois c'est de travailler avec cette enseigne qui a plus d'une centaine de magasins, et (de faire) que la notoriété, les ventes et ce que l'on pourra développer autour rejaillissent aussi sur les autres revendeurs, sur nos ventes par Internet, et sur notre magasin de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc ce n'est pas uniquement avec Go Sport, mais c'est bien de déployer la marque dans tous les réseaux commerciaux outdoor.

Ça veut dire aussi des embauches?

Inéluctablement, on ne va pas multiplier par quatre le chiffre d'affaire avec les mêmes effectifs et donc effectivement d'ici trois ans il y aura forcément des embauches. Je ne sais pas encore dans quel secteur, toujours est-il qu'aujourd'hui ce qui est sûr c'est que nous embauchons pour l'atelier made in France pour produire dès l'été prochain aussi bien pour Raidlight et pour Vertical à Saint-Pierre-de-Chartreuse.

