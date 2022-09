La nouvelle éco en Isère : les AMAP ont sauvé des producteurs pendant le COVID

France Bleu Isère : Sten Forcioli, vous faites partie de l'Amap "pays'ages" de Pontcharra. Comment se portent les Amap en ce moment?

Sten Forcioli: Au démarrage de la crise, les Amap ont beaucoup aidé les producteurs puisqu'elles ont pu continuer à distribuer leurs produits avec un contexte sanitaire particulier. Donc, les producteurs étaient ravis de pouvoir continuer à vendre leurs productions alors que les magasins de plus en plus contraignants satisfaisaient aussi les consommateurs puisque on a pu continuer à manger correctement sans forcément les récupérer dans les magasins. Et puis, pour la montée des coûts de production, nous allons voir comment ça s'organise. C'est le moment ou la proximité fait que l'on est sûr de s'entraider soit entre Amapiens, soit vis à vis des producteurs. Plutôt positif, ce mode de fonctionnement dans les moments ou finalement la mondialisation montre un peu ses limites.

Vous fonctionnez avec une trentaine de familles dans l'Amap, est-ce que c'est un cercle fermé ou est ce que de nouvelles familles adhèrent?

Alors on est en ouverture continue. En ce moment d'ailleurs, il y a une opération "fête des Amap", le projet qu'on a monté cette année, on a appelé ça des paniers solidaires pour faire entrer des familles qui ont peu de moyens et leur donner accès aux produits de première nécessité.

Et ces familles prennent contact avec vous, comment?

Via notamment la fédération des Amap, Alliance PEC, et puis localement, auprès de la commune qui connaît notre existence, mais aussi par du bouche à oreille, par nos producteurs.

Alors que vous faites aussi partie de cette fédération des Amap, Alliance Pec fait le même constat. Dans les autres Amap, il y a un développement ?

Non, plutôt une stagnation. Globalement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus en plus de façons de se nourrir sainement. Et l'AMAP, ça fait quand même une contrainte pour les gens qui en font partie puisqu'elles sont dévouées aux producteurs, on choisit ses produits par saisonnalité. Donc l'idée, c'est vraiment de contractualiser en démarrage de saison pour que le producteur sache comment il va pouvoir s'en sortir. Tout à fait, non?

Et vous, vous êtes totalement satisfait des missions et de la philosophie de l'Amap?

Ah oui, pour la philosophie en premier et puis, pour ce qui est notre famille, ça permet d'ouvrir les enfants vers un autre mode de consommation. Ils n'en sont pas toujours satisfaits, mais ça fait partie de notre mode d'éducation.

