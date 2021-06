La nouvelle éco en Isère : les boîtes de nuit pourront rouvrir le 9 juillet avec pass sanitaire

Depuis plus d'un an et demi, il n'était plus possible d'aller danser en boîte de nuit. Mais l'horizon s'éclaircit pour l'été. Le gouvernement a autorisé leur réouverture pour le 9 juillet, sur présentation d'un pass sanitaire à l'entrée. Nicolas Jullien, patron du "VIP Ice" à Saint-Savin en Nord-Isère et d'un autre établissement dans le Rhône était l'invité de la nouvelle éco ce mardi matin sur France Bleu Isère.

Nicolas Crozel - Après presque un an et demi de fermeture et avant d'entrer dans les détails, vous avez une date, le 9 juillet, pour une réouverture. Vous avez vécu cela comme une libération ?

Nicolas Jullien - Alors pas exactement. On a une date de réouverture mais les conditions qui ont été imposées sont quand même très compliquées à adapter à nos établissements. C'est bien déjà parce qu'on nous considère. On a une date.

Les conditions justement. C'est le pass sanitaire qui est évoqué, on parle aussi de tests antigéniques à résultats rapides. Est-ce vous vous voyez ça devant votre établissement ?

Le souci que l'on a, c'est que les tests antigéniques doivent être réalisés par des professionnels et je ne vois pas comment on peut organiser ça en pleine nuit. Quels professionnels vont venir à l'entrée de la discothèque ?

Et ce n'est pas gratuit. Ces tests il faudra les payer. Dans le détail, une fois que l'on est rentré, le masque est recommandé et il y aura une juge à 75% à l'intérieur. Si l'on peut tomber le masque et danser, ça commence à ressembler à la vraie vie non ?

Oui c'est ça. À part le souci que l'on sur l'entrée dans la discothèque, tout le reste permet de bien fonctionner et c'est positif pour un retour à la vie normale, de pouvoir retourner en discothèque, sans masque, et pouvoir danser. On se rapproche de ce que l'on a connu il y a un an et demi.

Vos équipes sont prêtes ? Serveurs, DJ's, vigiles ? Vous allez repartir facilement sur le plan économique ?

Je vais quand même devoir recruter du personnel parce que un an et demi sans visibilité, beaucoup se sont réorientés tout simplement. Mon DJ est prêt, c'est le premier à m'avoir appelé lorsque la date de réouverture est tombée. Mais tout est prêt, on a fait quelques travaux, on peut accueillir du monde. On va dire qu'on reste positif.

