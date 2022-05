La Nouvelle Eco en Isère : les conseils de XL groupe à Montbonnot, cabinet racheté par sept associés

XL groupe est basé à Montbonnot, en Isère, et le covid a été un vrai tournant pour ce cabinet de conseil pour entreprises : le dirigeant historique a laissé la main et sept associés se sont retroussés les manches pour racheter leur propre entreprise, et la relancer. Pari un peu fou, tenu jusqu'ici !

France Bleu Isère : Eric Huguerre, on va parler de XL Group, puis de son histoire à travers le covid, puisque tout a changé pour vous en mars 2020. Racontez-nous ce moment spécial

Eric Huguerre : En 2020, en pleine période de Covid, avec sept associés, on a décidé, je dirais, de reprendre l'entreprise. On a fait un montage financier, on a contracté un prêt au travers de trois banques. Elles ont accepté. Elles ont relevé le pari avec nous. Donc on a pu reprendre l'entreprise et continuer de développer nos activités qui sont des activités de conseil et de formation en amélioration continue et en excellence opérationnelle.

Eric Huguerre, de XL groupe Copier

Quand on a, comme vous, un cabinet de conseil d'un seul coup, le covid, ça veut dire "plus d'activité"... il faut avoir une sacrée dose de courage, j'imagine, pour se dire "on reprend" ?

Du courage ou de l'inconscience. Ou peut-être les deux, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que le 15 mars 2020, le carnet de commandes est tombé à zéro. Donc on a fait une estimation de ce qu'on allait certainement perdre en termes de chiffre d'affaires pour 2020. On ne s'est pas trop trompé puisqu'on avait fait à peu près 4,6 millions en 2019 et on a fait 3,3 millions en 2020.

Ça, vous l'avez anticipé que ce serait le creux de la vague et qu'il faudrait repartir derrière ?

Oui, complètement. Et d'ailleurs, on a profité de cette période de confinement pour organiser des webinaires journaliers, pour animer notre réseau, nos clients, etc. Des webinaires où on avait des thématiques sur nos métiers, sur l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on en a profité pour développer des outils de formation en ligne, en e-learning, sur nos domaines de compétences, donc sur tous les métiers de l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle.

Est-ce-que vous diriez que cette période a aussi changé votre approche du travail, votre manière de voir les choses ?

En quelque sorte, oui, puisqu'avant nous faisions uniquement du conseil et de la formation en présentiel. Aujourd'hui et même en 2020, on le voit, on accompagne de plus en plus nos clients dans une dynamique de distanciation ou de hotline, y compris même pour des actions de vente de nos services ou des actions de formation ou de conseil au sein d'entreprises. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après.

à lire aussi La biotech grenobloise Fluoptics vendue au groupe suédois Getinge

Vous préconisez une approche qui n'est pas uniquement la rentabilité financière ? Votre manière de travailler avec les entreprises, c'est de leur proposer une amélioration globale, pas d'abord par le prisme du cost-killing, puisque c'est le terme que vous avez employé ?

Complètement ! Nous sommes un cabinet qui aide les entreprises, leurs collaborateurs et leurs dirigeants à améliorer leurs performances. Mais très souvent, quand on parle de performance, il y a un prisme de rentabilité, de profitabilité. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais nous, on est assez animés par ce qu'on pourrait appeler "réconcilier l'économique et le social". C'est-à-dire, quand on vient au sein d'une entreprise, faire des missions de conseil en amélioration de la performance. On va aussi s'attacher à la sérénité des collaborateurs, à la manière dont ils vont travailler. Et en fait, on va proposer avec eux des solutions, qui vont leur permettre de résoudre plus facilement leurs problèmes, de rationnaliser et d'optimiser leurs process pour qu'ils vivent leurs activités de la manière la plus sereine possible. Et surtout que ça puisse leur permettre d'apporter de la valeur à leurs propres clients.

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?