La Nouvelle éco en Isère : les dameuses Kässbohrer peinent à recruter

On sort d’une période compliquée mais les stations ont pu rouvrir cette saison. Est-ce que vous le voyez dans vos carnets de commandes?

Oui effectivement il y a une nette différence ! L'année dernière les machines n’ont pas été utilisées on en a vendu très peu. Cette année elles sont utilisées, on va refaire une saison quasiment normale. La dameuse c’est un peu la cartouche de l’imprimante, et l'imprimante c'est le domaine skiable. C’est-à-dire que si vous utilisez le domaine skiable, vous avez besoin de la cartouche. La dameuse, c’est la garantie neige, c'est celle qui compacte la neige, celle qui vous permet de garder la neige toute la saison. Donc si les machines tournent on en vend, si les machines ne tournent pas comme c’était l’année dernière on n'en vend pas, donc oui nous on sent la différence très très nettement.

Didier Bic, directeur de Kässbohrer France Copier

Les professionnels se retrouvent, cela faisait 4 ans que le salon Mountain Planet n’avait pas eu lieu : il y a besoin aussi de se retrouver?

Oui il a besoin de se retrouver, il a besoin de les changer parce qu'effectivement ce qui se passe cette année avec cette très belle année qu'on fait les exploitants elle cache quand même une réalité. Donc il faut être prudent - je ne dis pas qu'il faut faut bouder notre plaisir, mais il faut quand même regarder devant. C'est à dire que, entre quelques projets qui ont été retardés, des autorisations qui ont pas eu le temps de sortir parce qu'avec la crise tout a pris du retard, les prix qui ont augmenté... ça fait quelques saison où on est bien enneigé, on aura peut-être une moins bonne saison l'an prochain donc il faut quand même très prudent. C'est-à-dire qu'il faut investir, innover et il ne faut pas mollir parce que même si tout a l’air d’aller bien et d’être revenu au rose, il y a encore quelques défis qui nous attendent!

Faites-vous face à des problèmes de recrutement comme dans beaucoup de secteurs?

Ah oui! Là malheureusement j’aurais aimé vous donner une réponse un peu originale mais on n’en a pas! On a du mal à recruter des mécaniciens, on a du mal à recruter des développeurs pour les systèmes de guidage et de mesure de hauteur de neige, on a les ingénieurs développeurs informatiques, et on a du mal à recruter sur se secteur oui ça c’est sûr. Et aujourd’hui on n'a pas encore la solution. On espère qu'avec des journées comme celle d'aujourd'hui organisée sur le salon (*), pouvoir recruter des demandeurs s'emploi voire des étudiants qui viendraient travailler en montagne.

*Le salon Mountain Planet ouvre ses portes aux demandeurs d'emploi ce jeudi de 12h à 17h. Inscriptions sur le site de Mountain Planet.