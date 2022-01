La Nouvelle éco en Isère : les premiers États généraux du cinéma de montagne à Grenoble

France Bleu Isère - Le cinéma de montagne est ce que l'on appelle une niche : comment vivent les réalisateurs de film de montagne?

Sophie Cuenot, coordinatrice du FODACIM (Fonds d'aide au cinéma de montagne)* - Des réalisateurs de films de montagne il y en a de plus en plus, qui ont des idées de films. Le problème c'est que c'est une activité qui rémunère très peu. Certains font leur film complètement eux-mêmes ou avec des amis, sur leur temps libre, donc c'est pratiquement un passe-temps, mais il y en a beaucoup qui aimeraient bien en vivre un peu. Et souvent c'est assez difficile: il faut trouver un producteur, il faut éventuellement trouver une chaîne de télévision pour diffuser ses films, ou alors rentrer dans tout un circuit de diffusion en festival puis éventuellement sur Internet. Globalement ce sont des gens plein de dynamisme, avec plein d'idées, mais qui ont du mal à en vivre - ils sont vraiment très rares ceux qui arrivent à vivre de leur activité de réalisateurs de montagne.

Pour autant il y a un public pour ce cinéma de montagne, ce cinéma d'aventure: on le voit notamment au travers des festivals. Des festivals de montagne qui ont été désorganisés par la crise du Covid...

Effectivement on vient de passer deux années compliquées pour les festivals. Certains ont dû annuler totalement leur édition, notamment ceux qui ont eu lieu l'hiver. D'autres ont réagi très très vite pour faire des éditions en ligne qui ont bien fonctionné : les rencontres Ciné montagne de Grenoble on fait une édition totalement en ligne en 2020 qui a vraiment très très bien marché. Le problème c'est que maintenant ces éditions en ligne sont devenues un peu une sorte d'obligation pour les festivals. C'est une offre au spectateur que chacun se sent obligé de proposer maintenant. Sauf que d'abord ça coûte très cher de retransmettre les soirées ou de proposer de la VOD (vidéo à la demande, ndlr). Du coup ce sont des gens qui se sont habitués à rester à la maison pour regarder les festivals, qui ne vont plus en salle. Tous les festivals à l'heure actuelle enregistrent des baisses de fréquentation ; ils sont tous très inquiets. Ils se demandent s'ils doivent rester sur ses versions hybrides - on parle maintenant "d'hybridation des festivals".

Donc il y a un modèle à inventer ou un réinventer...

Je pense qu'il n'y aura jamais un seul modèle dans le cinéma de montagne et c'est aussi ce qui fait sa vitalité. Il y a différentes façons de faire des films de montagne, différentes façons de les diffuser, mais là je crois que tout le secteur a très envie de se parler, de se confronter, de trouver en tout cas une manière pour que tout le monde aille dans la même direction et vers le même objectif : qu'il y ait de bons films, qu'ils soient vus par le plus large public possible, et que le plus de personnes possibles arrivent à en vivre correctement.

(*) Les membres du FODACIM : la FFCAM (club alpin), Au Vieux Campeur, la Ville de Grenoble, Banque Populaire AURA, SNGM (guides), la Région AURA, Cinémathèque d'images de montagnes (Gap), Explos Film Festival (Ax-les-Thermes), Le Grand Bivouac (Albertville), Chamonix Film Festival, Festival Retours du Monde (Pont-du-Fossé), Festival Regards d'altitude (Barcelonnette), Festival international du film et du livre d'aventure (La Rochelle), Rencontres Montagnes et Sciences, Festival du film de montagne de Loudenvielle