La nouvelle éco : en Isère, les gîtes espèrent sauver les vacances de la Toussaint

Emmanuel Macron annonce un couvre-feu pour l'Île-de-France et huit métropoles en France, dont celle de Grenoble, mais le chef de l'Etat autorise les déplacements pendant les vacances de la Toussaint. Ce qui donne un espoir aux propriétaires de gîtes en Isère. Ils espèrent bien récupérer une clientèle ayant envie de s'oxygéner et de fuir les zones urbaines où circule plus vite le virus.

Marc Boulot, le président de la fédération des gîtes de France en Isère et propriétaire d'un gîte à Allemond dans l'Oisans était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi.

Quel est votre sentiment après les annonces du chef de l’État sur le couvre-feu dans les métropoles ?

Globalement ce qu’on a retenu des annonces du chef de l’État, outre le couvre-feu en ville, c’est que les Français vont pouvoir partir en vacances à la Toussaint. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour eux d’abord, mais aussi pour nous. Les Français vont pouvoir quitter ces métropoles où on est tous les uns sur les autres et qu’est-ce qu’ils vont faire ? Ils vont essayer de se mettre au vert ! Et nous les gîtes de France, on est là pour ça.

Il y a des gîtes ruraux qui sont dans le périmètre de la métropole par exemple au Sappey en Chartreuse, comment allez-vous vous organiser pour accueillir du monde éventuellement les nourrir au-delà de 20 heures le soir ?

Toutes les informations ne nous sont pas parvenues, mais de ce qu’on a compris du message du Président de la république hier soir, les gîtes de petites capacités a priori sont parfaits pour ce genre de rendez-vous. Pour les grandes capacités, durant cet été nous avions mis en place des protocoles et je pense que les familles qui voudraient se réunir en plus grand nombre, en respectant les gestes barrière, nous pourrons continuer à les accueillir malgré tout, grace à ce protocole.

Le chef de l’État évoque une règle de bon sens : pas plus de six autour de la table, comment faire ?

C’est là que c’est un petit peu plus compliqué. Ce qu’il va devoir falloir faire, c’est jouer de bon sens. Effectivement les rendez-vous familiaux en grand nombre devront peut-être être décalés dans le temps et il faudra peut-être se réunir en plus petit nombre de manière à respecter le plus possible ces gestes barrières.

Quel est votre état d’esprit après cet été où le tourisme de proximité a été privilégié ?

Nous sentions cette vague de tourisme monter dès le printemps aux gîtes de France, aussi bien dans les départements qu’à la fédération. On a senti qu’on avait une carte à jouer cet été. On a très vire récupéré un protocole sanitaire pour le distribuer à tous les propriétaires et être prêts au mois de mai au moment du déconfinement. Aujourd’hui, ça va être la continuité d’un bel été. On sait faire désormais, on sait recevoir les gens en petit nombre, on sait nettoyer nos hébergements, je pense que la nouvelle donne sera la continuité de cet été.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?