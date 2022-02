La nouvelle éco en Isère : les JO, une vitrine pour Rossignol

France Bleu Isère : Bonjour Jérôme Noviant, vous êtes le responsable Racing pour Rossignol. À quel point, la marque Rossignol est-elle présente aux Jeux Olympiques ?

Jérôme Noviant : Nous sommes présents à plusieurs titres : sur le ski alpin déjà, notre cœur de métier, où on est extrêmement présent sur les disciplines alpines, hommes et femmes. Mais aussi sur plein d'autres domaines : le ski artistique, les bosses notamment avec Perrine Laffont et avec son compagnon, Benjamin Cavet, qui est chez nous. Nous sommes présents aussi, en biathlon, en fond, en nordique.

à lire aussi JO 2022 : les athlètes isérois en route pour Pékin

C'est important comme événement pour une marque comme la vôtre ?

Bien évidemment, les Jeux olympiques représentent déjà beaucoup pour les athlètes, mais aussi beaucoup pour nous en tant que fournisseur de matériel. C'est une exposition importante dans tous les médias, avec un focus pour l'hiver, qui correspond à une période très importante pour nous. Donc oui, bien évidemment, c'est tous les quatre ans, c'est rare. C'est le Graal pour les athlètes ! C'est une quête de la performance et ce pourquoi tous nos techniciens, notre service course et tous les ingénieurs qui sont derrière travaillent, pour essayer d'avoir le maximum de médailles. C'est une vieille histoire. Un Rossignol a plus de 100 titres olympiques, donc ça nous tient forcément à cœur.

Est ce que vous pensez connaître un pic de ventes à la suite de ces JO ? Même potentiellement en Chine ?

Alors, le marché chinois est très particulier. Mais, bien évidemment, on ne désespère pas. On est ravi que ça se passe pour la deuxième fois en Asie. On espère effectivement que ce marché va se révéler. Pour le moment, c'est encore très petit. On espère que ça va grandir, que ça va susciter des passions de ce côté de la terre. En Europe, ça va certainement susciter une attention particulière. J'espère que les consommateurs seront à l'affut des médailles de nos athlètes et qu'ils regarderont le matériel utilisé et qu'effectivement, ça pourra augmenter les ventes ou susciter une envie particulière.

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?