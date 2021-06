La nouvelle éco en Isère : Sempa se lance dans les machines à jus de pomme

Nicolas Crozel, France Bleu Isère - Avant de parler de votre nouvelle machine, comment avez-vous traversé cette crise Covid sachant que vos clients ce sont les bars et restaurants?

Pascal Faucher, SEMPA - Comme beaucoup d'entreprises. C'était une période compliquée qui a obligé l'entreprise à repenser beaucoup de choses, à "ré-imaginer" demain. Si vous m'autorisez une petite précision : les cafés-hôtels-restaurants représentent environ 15 % de notre activité.

Qui sont les autres clients?

La grande distribution, tout ce qui touche la boulangerie, la restauration rapide, les fruits et légumes et puis également beaucoup d'activités estivales ou hivernales...

Par exemple peut-être un bar provisoire sur une plage?

Et tout ce qui peut être événementiel, et toutes les activités de restauration que vous allez trouver dans les gares et les aéroports où là l'impact (de la crise sanitaire, ndlr) est évidemment très fort.

Plus il fait chaud, plus on a envie de boire frais. En ce moment c'est bien pour vous?

Quand il fait trop chaud, au contraire de ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas top. Les gens veulent des choses glacée nous on fait des choses plutôt fraîches.

Parlons de votre activité : après les agrumes vous lancez une machine à fabriquer du jus de pomme. C'est quand même pas facile de presser une pomme par rapport à une orange!

C'est hyper compliqué : on ne la presse pas directement, on va d'abord travailler sur la pomme à partir d'un râpé. On va transformer la pomme en râpé, et on va presser le râpé. Si on voulait écraser la pomme le rendement serait extrêmement faible - environ 12 à 15 % - et le coût du jus serait exorbitant.

C'est une machine que vous allez mettre à disposition de vos clients dans les endroits que l'on évoquait tout à l'heure. Donc on met des pommes dedans et il sort du jus...

Comme pour les oranges : même principe.

Comment elle est accueilli cette nouveauté?

Avec beaucoup de curiosité car c'est quasiment la première fois sur le marché mondial que l'on peut trouver en quelques secondes cette transformation. Et puis beaucoup d'attente : les gens redécouvre un goût complètement différent. Quel que soit le jus de pomme que vous pourriez acheter... les gens sont extrêmement surpris du résultat.

Ça coûte combien une machine à jus de pomme?

Ça se loue et ça s'achète. On peut dire qu'en fonction du modèle, c'est entre 5 et 7.000 €.

