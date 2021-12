La nouvelle éco en Isère : les nouvelles ambitions de HRS, Hydrogen refueling solutions

Hydrogen refueling solutions (HRS), société basée à Champ-sur-Drac (Isère) se positionne pour être un futur grand d'Europe en matière de station de distribution d'hydrogène. L'énergie, vue comme une des clés de la "décarbonation" des déplacements a le vent en poupe, portée par les différents plans français, allemands et européens. HRS va construire un nouveau site qui promet de décupler ses capacités de production, accompagné d'une sorte de "campus HRS", à Champagnier, non loin de son implantation actuelle. Entrevue avec Adamo Screnci, le patron de HRS.

Adamo Screnci, vous fabriquez des stations hydrogène, on va dire que ce sont finalement des sortes de pompes à essence.

Et des pompes avec une nouvelle essence. Peut être deux mots d'abord sur le potentiel de l'hydrogène. En fait, c'est un gros potentiel pour décarboner l'ensemble des activités. On va de l'industrie aux usages chimiques, à la décarbonation aussi de la production d'acier et également de la mobilité. Et nous, on se focalise vraiment sur ce marché de la mobilité. Et pour la mobilité il faut donc une station qui permet de faire le plein de ces véhicules qui, en fait, sont des véhicules électriques à bord duquel on produit l'électricité avec l'hydrogène. L'hydrogène permet d'avoir plus d'autonomie et de faire des pleins beaucoup plus rapides. C'est notre focus aujourd'hui de faire ces stations, ce maillon de la chaîne.

Vous lancez un projet de nouvelle usine à Champagnier et vous avez des objectifs ambitieux en matière de production.

Je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 2001, il s'est installé un peu plus de 180 stations dans toute l'Europe. On veut accélérer aujourd'hui et passer à l'échelle industrielle. Notre nouvelle usine de Champagnier sera capable de produire 180 stations par an. Donc nous serons capable de produire en un an autant de stations qu'il en a été fait dans toute l'Europe au cours des vingt dernières années, pour faire en sorte que le marché se développe à plus grande échelle.

Les plans annoncés au niveau du gouvernement, au niveau également européen, vous ont grandement aidé dans votre introduction en Bourse, dans le fait que vous ayez levé tout de même 100 millions d'euros cette année ?

Oui, oui, tout à fait. En fait on réagit vite, on accélère et il faut accélérer parce que c'est important. Aujourd'hui, la démonstration technologique a été faite dans plein de domaines. Les véhicules existent. Il faut passer à l'échelle (industrielle) pour rendre ça plus économique et plus compétitif. Et donc, bien sûr, les plans nous aident parce que ce sont eux qui vont tirer les premiers démonstrateurs, les premiers déploiements. On prend comme exemple l'initiative quasi unique aujourd'hui en Europe, mais qui est très importante de "Zéro émission valley" dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le genre d'initiative qu'il faut dupliquer. Encore une fois, c'est en mettant des flottes importantes, en mettant des infrastructures importantes, qu'on pourra baisser les coûts et être compétitifs.

Il y a encore des voix qui s'élèvent pour craindre une "bulle hydrogène" ou pour décrire une technologie à l'avenir encore incertain. C'est un gros pari pour vous ?

Alors on n'a pas la boule de cristal mais on est convaincu qu'aujourd'hui, après beaucoup d'années de développement, de démonstrateurs qui ont prouvé que technologiquement ça marche, et avec les feuilles de route de 30 pays... Si 30 pays se trompent ça commence à être un peu grave. Je dirais qu'il faut aller au delà de ça. On a besoin de toute les technologies pour décarboner et donc les systèmes à batteries trouveront leur place, les systèmes à hydrogène trouveront leur place, les systèmes avec ce qu'on appelle les e-fuel ou les synthétic-fuel trouveront leur place. Ce qui est important c'est de mettre en face d'une problématique mondiale qui est la décarbonation, et le réchauffement climatique, tout ce qu'on a à notre disposition, et de ne pas les opposer les uns aux autres.

Vos ambitions vont se traduire par des embauches ?

Bien sûr ! On a déjà accéléré depuis quelques mois. Nous avons embauché plusieurs dizaines de personnes déjà sur notre site actuel. On attend avec impatience l'arrivée du nouveau site vers la fin de l'année prochaine, début 2023, et on prévoit une embauche d'environ 130 personnes. Au delà de l'embauche, ce qui est important aussi, c'est qu'on va créer sur ce site une plateforme de test et de formation. On va accueillir des étudiants. Ce sera un site quasi unique en Europe pour pouvoir tester et donner envie aussi aux jeunes de se projeter dans une technologie d'avenir. Donc, on est en relation déjà avec les différents organismes locaux, on prend beaucoup d'alternance qui est un exemple aussi important, et on aura une zone de test, une zone de R&D pour encore faire évoluer les technologies. C'est important de ne jamais s'arrêter. L'innovation, c'est quelque chose de continu et donc il faudra continuer à innover et on aura les moyens de le faire sur notre nouveau site.