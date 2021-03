La nouvelle éco en Isère : les salades Martinet tiennent le choc

Pierre Martinet, c'est la fermeture des restaurants qui a un peu profité à vos salades traiteur ?

Oui et non parce que nous avions prévu une augmentation de volume de l'ordre de 6 % de chiffre d'affaires et nous avons fait la même chose que l'an passé. Donc pour moi c'est une performance d'avoir fait la même chose en 2020 qu'en 2019, malgré une petite baisse vis-à-vis de tout ce que nous vendons à la restauration, qu'elle soit collective ou commerciale, et en matière de "snacking" avec tous les gens qui sont en télétravail et qui ne mangent plus, ou beaucoup moins, de nos Duo et de nos petites portions.

C'est donc un maintien d'activité plus qu'une explosion...

Voilà c'est ça. En 2019 nous avions fait une progression de 8 % donc c'était vraiment une performance et cette année nous maintenons cette progression grâce à notre taboulé et notre gamme Végétale.

Cette gamme Végétale créée en 2017 booste votre activité ?

Ah oui bien sûr. Les gammes Végétale et Evasion boostent vraiment le marché. Vraiment.

Quel volume pour la gamme Végétale aujourd'hui ?

Elles ne font quand même pas un volume énorme mais doivent se rapprocher des 5 %.

Vous avez créé à Saint-Quentin-Fallavier une extension de 4 500 mètres carrés, avec notamment un nouvel espace de stockage sous-terrain appelé "trans-stockeur". Qu'est-ce que c'est ?

C'est un grand frigo qui fait 50 m de long, 10 m de large et 24 m de haut. Enfin exactement 6 m de profondeur et 18 m de hauteur, et qui contient 1 400 palettes, avec tout un système d'automatisation qui permet de ranger, d'amener les palettes pour être filmées, pour être étiquetées. C'est un système automatique de façon à mieux gérer le stock et les expéditions.

Vous avez environ 710 salariés au sein du groupe Pierre Martinet. Les beaux jours vont arriver, vous allez avoir besoin de saisonniers. Combien de postes sont ouverts ?

Je crois que c'est l'ordre de 280 recrutements, à Saint-Quentin-Fallavier mais aussi dans les usines de Montargis et de Vendée. Des embauches d'ingénieurs, de maîtrises, des conducteurs de ligne et puis des opérationnels pour la logistique, parce que même si on range avec des stations automatisées il faut bien préparer les commandes des clients.