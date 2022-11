La Nouvelle éco en Isère : les sirops Bigallet fêtent leurs 150 ans

Bigallet fête ses 150 ans cette année, c’est une belle histoire!

Oui c’est une belle histoire, ça fait quand même 4 générations qui sont derrière nous, et le but c’est que ça continue au moins aussi longtemps puisque l’entreprise a été créée en 1872 par l’arrière-grand-père Bigallet.

ⓘ Publicité

loading

Vous avez passé le cap désormais du Covid et vous êtes en progression...

L’année du Covid en 2020, effectivement le chiffre d’affaires avait beaucoup chuté en début d’année, et après il était remonté sur la fin de l’année avec la réouverture des bars et des magasins. Par contre en 2021 et 2022, on est sur une croissance de 10% environ ; ça fait plaisir parce que, même si ce n’est pas une fin en soi pour nous de faire des grosses progressions, ça veut dire que les clients je pense apprécient nos produits, apprécient ce qu’on fait, les valeurs. Et donc ils nous suivent donc ça c’est c’est quand même très gratifiant.

Les sirops Bigallet - Bigallet

Bigallet investit ?

Oui on a la chance d’avoir une entreprise qui fonctionne bien et tous nos résultats sont réinvestis dans l’entreprise : ça c’est important parce qu'il faut-il faut toujours aller de l’avant. On investit dans l’outil de production, on agrandit la salle d’extraction des fruits et des plantes, on a amélioré nos systèmes de fonte de sucre, on a augmenté notre capacité de stockage puisque'on a quand même un certain développement depuis plusieurs années. Il faut que l’outil de production puisse suivre ce développement. Et puis on a une société qui avance et qui demande des nouveaux produits, des innovations et il faut que l’investissement suive, c’est vraiment important.

Combien de bouteilles vendues chaque année ?

Alors actuellement on approche les 2 millions de bouteilles sirop tous formats confondus (ça va du 35 centilitres au format litre, et même 5 litres), et en bouteille de liqueur parce qu’on fait aussi des liqueurs et des apéritifs, on approche les 500.000 bouteilles. Ce qui fait à peu près 2,5 millions de bouteilles qu’on pense réaliser sur cette année 2022, l'année de nos 150 ans.